Καναδάς: Άνευ προηγουμένου οι καταστροφές από τον κυκλώνα Φιόνα - Δείτε βίντεο

Η έκταση των ζημιών που προκάλεσε ο ισχυρός κυκλώνας Φιόνα, ο οποίος έπληξε τα παράλια του Καναδά στον Ατλαντικό το Σάββατο, είναι «άνευ προηγουμένου» και θα χρειαστούν πολλοί μήνες για να αποκατασταθούν οι κρίσιμες υποδομές που καταστράφηκαν, ανακοίνωσε σήμερα ο Μπιλ Μπλερ, ο υπουργός που είναι αρμόδιος για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

'This is a state of emergency': Houses in Canada dragged out to sea by Fiona. pic.twitter.com/a3HOo9l0Ln

«Η κλίμακα αυτού που αντιμετωπίζουμε, νομίζω ότι είναι άνευ προηγουμένου», είπε ο Μπλερ στο πρακτορείο Reuters όταν ρωτήθηκε ποια είναι η κατάσταση σε σύγκριση με το πέρασμα του κυκλώνα Ντόριαν από τη Νέα Σκωτία, το 2019.

«Πιστεύω ότι πιθανότατα θα χρειαστούν πολλοί μήνες για να αποκαταστήσουμε ορισμένες κρίσιμες υποδομές, κτίρια και σπίτια», συνέχισε, εξηγώντας ότι από τους ανέμους παρασύρθηκαν στέγες σχολείων και κοινοτικών κέντρων

Unbelievable video of storm surge from Superstorm #Fiona in Newfoundland, Canada.



Shows you the extreme power and danger of storm surge at the coast. pic.twitter.com/uyvwAXaTKA