«Χτύπημα» του κυκλώνα «Φιόνα» στις ακτές του Καναδά: Παρασύρθηκαν 2 γυναίκες από τα νερά - Χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα - Δείτε βίντεο

Ο κυκλώνας Φιόνα χτύπησε με σφοδρότητα χθες Σάββατο τομείς στις ακτές του Καναδά στον Ατλαντικό Ωκεανό, όπου γυναίκα παρασύρθηκε από νερά και περίπου 500.000 νοικοκυριά υπέστησαν διακοπή ηλεκτροδότησης.

Unbelievable video of storm surge from Superstorm #Fiona in Newfoundland, Canada. Shows you the extreme power and danger of storm surge at the coast. pic.twitter.com/uyvwAXaTKA

Ξεριζωμένα δέντρα, σπίτια που παρασύρθηκαν, γραμμές του δικτύου παροχής ηλεκτρισμού πεσμένες κάτω: «Η Φιόνα ήρθε κι άφησε το σημάδι της στη Νέα Σκοτία και γειτονικές επαρχίες», δήλωσε ο πρωθυπουργός της επαρχίας Τιμ Χιούστον κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες το απόγευμα.

‼️ Fiona has provisionally broken Canada’s national air pressure record, with 931.6 hPa recorded at Hart Island, Nova Scotia according to @ECCC_CHC.



Gusts of 140 km/h have been reached in Sidney, NS & hundreds of thousands are without power.pic.twitter.com/u0wi5WYY7u