Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε απόψε την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση σε λεωφορείο στην Καμπούλ, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Telegram.

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα στο δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Στις 28 Οκτωβρίου, το Ισλαμικό Κράτος είχε αναλάβει την ευθύνη για βομβιστική επίθεση σε εμπορικό κέντρο της ίδιας περιοχής, με απολογισμό τέσσερις νεκρούς και επτά τραυματίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.