Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

O ISIS ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη στο λεωφορείο στην Καμπούλ

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα στο δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν

Καμπούλ

Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε απόψε την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση σε λεωφορείο στην Καμπούλ, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Telegram.

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα στο δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Στις 28 Οκτωβρίου, το Ισλαμικό Κράτος είχε αναλάβει την ευθύνη για βομβιστική επίθεση σε εμπορικό κέντρο της ίδιας περιοχής, με απολογισμό τέσσερις νεκρούς και επτά τραυματίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αφγανιστάν Καμπούλ Έκρηξη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark