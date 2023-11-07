Η Γερμανία δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει προβλήματα εφοδιασμού με φυσικό αέριο τον προσεχή χειμώνα. Παρά τη διακοπή των ρωσικών προμηθειών, η κατάσταση είναι καλύτερη από πέρυσι.

Αν και χωρίς το ρωσικό φυσικό αέριο πλέον, οι Γερμανοί δεν φοβούνται άλλο το ενδεχόμενο ενός παγερού χειμώνα. Πέρυσι υπήρχαν σοβαρές ανησυχίες για ενεργειακές ελλείψεις, ενώ η Μόσχα τόνιζε πως χωρίς τη Gazprom η Γερμανία θα παγώσει. Παρ’ ότι η ρωσική κρατική εταιρεία έχει διακόψει εντελώς τις προμήθειες εδώ και έναν χρόνο, πλέον μόλις το 14% των ερωτηθέντων φοβάται μήπως προκύψουν προβλήματα εφοδιασμού τον ερχόμενο χειμώνα.

Η Γερμανία είναι προετοιμασμένη

Το 64% των Γερμανών εκτιμά πως, αν και θα υπάρχουν δυσκολίες στον εφοδιασμό, δεν θα προκύψουν σημαντικά προβλήματα, ενώ το 18% είναι πεπεισμένο ότι η Γερμανία δεν θα αντιμετωπίσει το παραμικρό πρόβλημα. Με άλλα λόγια, «τέσσερις στους πέντε ερωτηθέντες θεωρούν ότι η Γερμανία είναι προετοιμασμένη για τον επικείμενο χειμώνα», γράφει ο Ομοσπονδιακός Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ενέργειας και Υδάτων (BDEW), ο οποίος διεξήγαγε την έρευνα.

«Χάρη στη συνεργασία μεταξύ της ενεργειακής βιομηχανίας και των πολιτικών για τη διασφάλιση του εφοδιασμού κατά τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, μπορούμε να είμαστε σχετικά αισιόδοξοι», λέει η Κέρστιν Αντρέε, πρόεδρος του εκτελεστικού συμβουλίου του BDEW. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Δικτύων (BNetzA), Κλάους Μίλερ, συμφωνεί επίσης πως επί του παρόντος «η κατάσταση εφοδιασμού είναι πολύ καλύτερη από πέρυσι».

Όπως επισημαίνει ο Μίλερ, η πληρότητα των γερμανικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου έφτασε στο 100% στις 5 Νοεμβρίου, ενώ οι σταθερές εισαγωγές και η εξοικονόμηση ενέργειας συνέβαλαν επίσης σημαντικά στη βελτίωση της κατάστασης.

Τα πιθανά σενάρια κινδύνου

Η BNetzA θεωρεί πως ο κίνδυνος για ελλείψεις στον εφοδιασμό με φυσικό αέριο είναι «χαμηλός», εάν οι θερμοκρασίες κυμανθούν σε κανονικά επίπεδα. Επομένως, θα μπορούσαν να υπάρξουν προβλήματα, εάν οι θερμοκρασίες ήταν ακραία χαμηλές, όπως στο σενάριο ενός χειμώνα «με έντονα ψυχρά καιρικά φαινόμενα και μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες που θα φτάνουν ακόμη και τους -13 βαθμούς Κελσίου, όπως συνέβη τον χειμώνα του 2012».

Σε μία τέτοια περίπτωση, λόγω του ψύχους αναμένεται ότι η εξοικονόμηση ενέργειας στη Γερμανία θα ανέλθει μόλις στο 10% της μέσης κατανάλωσης φυσικού αερίου της περιόδου 2018-2021. Επιπλέον, η Ρωσία ενδέχεται να σταματήσει τη μεταφορά φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας προς την Ευρώπη από τον Νοέμβριο του 2023. Αυτό θα σήμαινε ότι η Γερμανία που διαθέτει τις μεγαλύτερες αποθηκευτικές υποδομές φυσικού αερίου στην Ευρώπη θα έπρεπε να αυξήσει τις εξαγωγές προς την Αυστρία και τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Ακόμη, είναι πιθανή και μία ενδεχόμενη μείωση των εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου από το Βέλγιο και την Ολλανδία, διότι στις εν λόγω χώρες ίσως καταγραφούν χαμηλές θερμοκρασίες, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της εγχώριας ζήτησης.

Πάντως, ακόμη κι εάν διακοπεί εντελώς η μεταφορά φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας, η Γερμανία θα κινδύνευε να βρεθεί αντιμέτωπη με ελλείψεις στα αποθέματα φυσικού αερίου τον Φεβρουάριο και αυτό μονάχα σε δύο περιπτώσεις: πρώτον, εάν τα νοικοκυριά και η βιομηχανία δεν μειώσουν καθόλου την κατανάλωση φυσικού αερίου, ενώ ταυτοχρόνως αυξηθούν οι εξαγωγές και, δεύτερον, εάν εκτός αυτών μειωθούν και οι εισαγωγές LNG από τις γειτονικές χώρες.

Γι’ αυτό και ο Μίλερ καλεί τον γερμανικό πληθυσμό να συνεχίσει την εξοικονόμηση φυσικού αερίου, όπως έκανε και τον περασμένο χειμώνα. «Κανείς δεν χρειάζεται να κρυώνει», λέει ο Μίλερ, «αλλά ταυτοχρόνως οι πολίτες πρέπει να συνεχίσουν να περιορίζουν την κατανάλωση, όσο αυτό είναι εφικτό». Εξάλλου, όπως αναφέρει ο ίδιος, αυτός είναι και ένας τρόπος να μειωθεί το κόστος ζωής: «Η εξοικονόμηση κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2022 - Σεπτεμβρίου 2023 έχει μειώσει το κόστος διαβίωσης ενός μέσου νοικοκυριού περίπου κατά 440 ευρώ».

Πότε θα μπορούσαν να προκύψουν ελλείψεις;

Συνοψίζοντας, έλλειψη φυσικού αερίου θα μπορούσε να προκύψει στη Γερμανία μόνο υπό πέντε προϋποθέσεις: εάν ο χειμώνας είναι ιδιαίτερα κρύος, εάν τα νοικοκυριά και η βιομηχανία δεν συνεχίσουν την εξοικονόμηση ενέργειας, εάν η Ρωσία διακόψει άμεσα τη μεταφορά φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας (κάτι για το οποίο δεν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις), εάν η νοτιοανατολική Ευρώπη τροφοδοτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις γερμανικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου, καθώς κι εάν οι εισαγωγές LNG από το Βέλγιο και την Ολλανδία μειωθούν σημαντικά.

Δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς η περίπτωση, στην οποία όλες ή οι περισσότερες από αυτές τις συνθήκες θα συμπέσουν ταυτόχρονα, ωστόσο κάτι τέτοιο φαντάζει απίθανο. Το αξιοσημείωτο είναι πως κανένα από αυτά τα σενάρια δεν προϋποθέτει μία φυσική έλλειψη υγροποιημένου αερίου στην παγκόσμια αγορά. Γι’ αυτό και η BNetzA πιστεύει ακράδαντα πως οι παραγωγοί LNG παγκοσμίως θα μπορέσουν να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση ακόμη και για το ενδεχόμενο ενός πολύ ψυχρού χειμώνα στην Ευρώπη.

Πηγή: DW - Γιώργος Πασσάς

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.