Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από έκρηξη σε λεωφορείο σε μια συνοικία στα δυτικά προάστια της Καμπούλ, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία χωρίς να διευκρινίσει εάν επρόκειτο για βομβιστική επίθεση.

«Σημειώθηκε έκρηξη σε ένα λεωφορείο που μετέφερε πολίτες στη συνοικία Νταστ-ε-Μπάρσι. Επτά συμπατριώτες μας έπεσαν μάρτυρες και άλλοι 20 τραυματίστηκαν» ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Χάλεντ Ζαντράν, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η χρήση της λέξης «μάρτυρας» δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί σκοτώθηκαν σε επίθεση.

Η συνοικία Νταστ-ε-Μπάρσι κατοικείται κατά κύριο λόγο από Χαζάρους σιίτες, μια μειονότητα που μπαίνει συχνά στο στόχαστρο του Ισλαμικού Κράτους στο Αφγανιστάν. Στις 28 Οκτωβρίου το ΙΚ ανέλαβε την ευθύνη για μια βομβιστική επίθεση από την οποία σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι και άλλοι επτά τραυματίστηκαν σε ένα εμπορικό κέντρο αυτής της συνοικίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

