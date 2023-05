Αν και βασίλισσα έγινε η Καμίλα, το Twitter αποθεώνει την Νταϊάνα

Ακόμα και η μελλοντική βασίλισσα της Βρετανίας, Κέιτ Μίντλετον, απέτισε φόρο τιμής στην πεθερά της, φορώντας στην στέψη της Καμίλα τα σκουλαρίκια της Νταϊάνα

Στην χθεσινή τελετή στέψη του βασιλιά Κάρολου, η έως πρότινος βασιλική σύζυγος Καμίλα, εστέφθη με την σειρά της βασίλισσα.

Όμως, ο λαός δεν ξεχνά και αποθεώνει στο Τwitter – ακόμα και το ελληνικό – την αδικοχαμένη πριγκίπισσα Νταϊάνα που, αν η ιστορία ήταν αλλιώς, θα στεφόταν αυτή βασίλισσα.

The real Queen of Great Britain will always be Diana #CharlesIII #Coronation pic.twitter.com/GGKxhf6ZmK — V jack (@Vjack98603423) May 6, 2023

Ο, τι και να κάνει η Καμιλα Πάρκερ Μποουλς ή , αλλιώς, εθνική ερωμένη, Νταϊάνα , δεν γίνεται. Μια ήταν η βασίλισσα και άλλη καμια . Greetings from Greece , my country pic.twitter.com/5v6J8Anv9Z — Παρασκευή Μιχου (@MichouEv1) May 7, 2023

Ακόμα και η μελλοντική βασίλισσα της Βρετανίας , Κέιτ Μίντλετον, απέτισε φόρο τιμής στην πεθερά της, φορώντας στην στέψη της Καμίλα τα σκουλαρίκια της Νταϊάνα

Στην τελευταία δημοσκόπηση που έγινε την Παρασκευή- πριν τη στέψη του Κάρολου – για τα πιο δημοφιλή μέλη της βασιλικής οικογένειας η Καμίλα ήταν μόλις στην 7η θέση, με 38%.

Σκοτώσανε την νταιανα σε δήθεν δυστύχημα, παντρεύτηκε την γκομενα του που έλεγε στον λαό του πως δεν έχει σχέση μαζί της και τώρα την κάνανε βασίλισσα. Πιο ξεφτίλα δεν υπάρχει. Δείτε και πείτε, σας φαίνεται αυτή για βασίλισσα? #Καρολου #Καμίλα #Στεψη_Καρολου pic.twitter.com/lvfCoxO9db — Ikaros Darios (@KaridiaLeuka) May 6, 2023

In 1995 Duchess Camila’s Attempted To Recreate Lady Diana’s Famous Revenge Dress Which She Wore When Prince Charles Confessed Cheating On Her With Camila in 1994 pic.twitter.com/5yEGYuacoG — History Photographed (@HistoryInPics) May 6, 2023

Ο Κάρολος επίσης φάνηκε ότι δεν έχει κερδίσει την συμπάθεια των υπηκόων του καθώς βρέθηκε στην τέταρτη -πλην τίμια –θέση!

Ακόμα πιο χαμηλά στην λίστα είναι το «μαύρο πρόβατο» της βασιλικής οικογένειας, πρίγκιπας Χάρι με 27% και ακολουθεί η Μέγκαν Μαρκλ με 25%. Τελευταίος και καταιδρωμένος ο πρίγκιπας Αντριου, τον οποίο συμαπθεί μόλις το 11% των ερωτηθέντων.

Πηγή: skai.gr

