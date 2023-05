Λονδίνο: Σήμερα η μεγάλη συναυλία – πάρτι της Στέψης στο κάστρο του Ουίνδσορ

Οι καλεσμένοι χθες στην τελετή στέψης Αμερικανίδα ποπ-σταρ, Κέιτι Πέρι, ο θρύλος της μουσικής Λίονελ Ρίτσι και ο Αυστραλός «ροκάς» Νικ Κέηβ, οι ενωμένοι για την περίσταση Take That και ο Ιταλός τενόρος, Αντρέα Μποτσέλι αναμένεται να τραγουδήσουν απόψε στην μεγάλη «συναυλία της Στέψης» στο κάστρο του Ουίνδσορ.

H συναυλία - πάρτι αναμένεται να ξεκινήσει στις 8 το βράδυ (τοπική ώρα, 10 η ώρα Ελλάδος) και θα διαρκέσει περίπου 2 ώρες.

Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι θα παρευρεθούν στην μουσική γιορτή, όπου το παρών θα δώσουν και μέλη της βασιλικής οικογένειας – πιθανότατα ο Ουίλιαμ με την Κέητ.

📸 The stage for the #CoronationConcert



New rendered images have been released ahead of the star-studded concert on Sunday 7 May, produced by BBC Studios. Windsor Castle will host the spectacular live concert, with over 100 countries watching from around the world.