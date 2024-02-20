Κάμερον από Φώκλαντ: Τα νησιά είναι βρετανικά και θα τα υπερασπιζόμαστε

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Μήνυμα προς τον νέο πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι διατεθειμένο να διαπραγματευτεί την κυριαρχία του επί των νήσων Φώκλαντ, έδωσε από το έδαφος αυτών στο νότιο Ατλαντικό Ωκεανό ο Ντέιβιντ Κάμερον.

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών έγινε το πρώτο μέλος της κυβέρνησης της χώρας που επισκέπτεται τα νησιά από το 2016, ως σταθμό πριν από το ταξίδι του σε Παραγουάη και μετά Βραζιλία για το G20.

Από την πρωτεύουσα Στάνλεϊ, ο λόρδος Κάμερον είπε: «Όσο τα νησιά Φώκλαντ θέλουν να είναι μέρος της οικογένειας του Ηνωμένου Βασιλείου είναι απολύτως καλοδεχούμενα να είναι μέρος αυτής της οικογένειας. Και εμείς θα τα υποστηρίζουμε και θα τα στηρίζουμε και θα τα βοηθάμε να προστατεύονται και θα τα υπερασπιζόμαστε, όσο με αφορά, για όσο θέλουν. Και ελπίζω αυτό να ισχύει για πάρα πολύ καιρό, πιθανώς για πάντα».

Ο πρόεδρος Μιλέι έχει πει πως το ζήτημα των νησιών, που η Αργεντινή αποκαλεί «Μαλβίνες», συνιστά διπλωματική διαφωνία που θα συζητηθεί εν καιρώ, κάνοντας λόγο για μια συμφωνία τύπου Χονγκ Κονγκ με εκχώρηση της κυριαρχίας των νησιών από το Λονδίνο στο Μπουένος Άιρες.

Οι δύο χώρες κατέληξαν σε πόλεμο για τα νησιά το 1982, ενώ το 2013 οι κάτοικοι σε ποσοστό 99,8% επέλεξαν με δημοψήφισμα να μείνουν υπό το βρετανικό στέμμα ως Βρετανική Υπερπόντια Κτήση.

Πηγή: skai.gr

