Εξηγήσεις του Χ για την αναστολή του λογαριασμού της Ναβάλναγια: Έγινε λόγω σφάλματος

Ο λογαριασμός στο Χ της Γιούλια Ναβάλναγια, χήρας του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, ανεστάλη για λίγο σήμερα, εξαιτίας ενός σφάλματος, όπως εξήγησε το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο προκάλεσε ένα σύστημα που αποτρέπει τη χειραγώγηση και τα μηνύματα spam.

«Ο μηχανισμός άμυνας της πλατφόρμας μας κατά της χειραγώγησης και των μηνυμάτων σπαμ κατά λάθος μάρκαρε τον λογαριασμό @yulia_navalnaya ότι παραβιάζει τους κανονισμούς μας», ανέφερε το Χ σε μια ανακοίνωση.

«Επαναφέραμε τη λειτουργία του λογαριασμού αμέσως μόλις πληροφορηθήκαμε το λάθος και προχωράμε σε ενημέρωση του συστήματος».

Η Ναβάλναγια, η οποία είπε πως θέλει να συνεχίσει τον πολιτικό αγώνα του εκλιπόντος συζύγου της κατά του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, άνοιξε τον λογαριασμό τη Δευτέρα.

Μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 150.000 followers και μια βιντεοσκοπημένη δήλωση που ανήρτησε χθες την έχουν παρακολουθήσει χρήστες σχεδόν 5 εκατομμύρια φορές.

Πηγή: skai.gr

