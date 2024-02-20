Διεθνές ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η Ρωσία για την Ουκρανή σταρ των OnlyFans που πόζαρε τόπλες στην Κόκκινη Πλατεία.

Tο μοντέλο του «OnlyFans», η 24χρονη Λολίτα Μπογκντάνοβα, γνωστή και ως Lola Bunny, βρίσκεται πλέον στη λίστα των καταζητούμενων, όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα «Daily Mail».

Το ξανθό μοντέλο είχε δείξει το στήθος της σε δημόσιο χώρο έξω από το Κρεμλίνο το 2021. Το περιστατικό σημειώθηκε στην Κόκκινη Πλατεία πριν από τρία χρόνια αλλά το περίεργο είναι ότι, η 24χρονη Λολίτα Μπογκντάνοβα μπήκε σήμερα στη λίστα διεθνών καταζητούμενων του Κρεμλίνου από το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών.

Τρία χρόνια αργότερα, και πριν από τον ρωσικό πόλεμο στην Ουκρανία, η νεαρή κοπέλα βρίσκεται τώρα επισήμως στο στόχαστρο των ρωσικών Αρχών.

Η πράξη της είχε προκαλέσει τότε μέγα σκάνδαλο καθώς το μοντέλο πόζαρε ημίγυμνο μπροστά από τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βασιλείου, ένα από τα πιο ιερά μέρη της Ρωσίας.

Η νεαρή Ουκρανή είχε ζητήσει συγγνώμη για την προσβολή των πιστών, είπε όμως ότι το βίντεο είχε γυριστεί αρκετά χρόνια νωρίτερα κι ότι ανέβηκε από κάποιον άλλο στα social media.

To 2021 δεν τέθηκε υπό κράτηση, αν και υπέγραψε συμφωνία να μην εγκαταλείψει τη Ρωσία εν αναμονή της ολοκλήρωσης της έρευνας. Τώρα το νεαρό μοντέλο βρίσκεται πιθανότατα στο εξωτερικό.

Το μοντέλο πλέον έχει τεθεί στη λίστα των καταζητούμενων αν και το υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει δώσει εξηγήσεις γιατί οι Ρώσοι αποφάσισαν να την κυνηγήσουν έτσι ξαφνικά.

Η Λολίτα Μπογκντάνοβα φέρεται να καταζητείται «βάσει του ποινικού κώδικα», χωρίς να εξηγείται η ακριβής κατηγορία, προσθέτει το βρετανικό δημοσίευμα.

Πηγή: skai.gr

