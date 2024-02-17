Πολλές χιλιάδες φιλοκούρδοι διαδηλωτές έκαναν πορεία σήμερα το μεσημέρι στο κέντρο της Κολωνίας, ζητώντας την αποφυλάκιση του ιστορικού ηγέτη τους, του Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ο οποίος συνελήφθη πριν από 25 χρόνια και παραμένει φυλακισμένος στην Τουρκία.

Μια εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι στην έναρξη της συγκέντρωσης συμμετείχαν «πολλές χιλιάδες» άνθρωποι. Οι διοργανωτές ανέφεραν ότι ανέμεναν η συμμετοχή να κυμανθεί γύρω στις 15.000. Η Γερμανία φιλοξενεί μια από τις μεγαλύτερες κουρδικές κοινότητες στον κόσμο αφού στη χώρα αυτήν ζουν εκατοντάδες χιλιάδες Κούρδοι ή άτομα κουρδικής καταγωγής.

Tens of thousands in the #German city of Koln demand the freedom of #Kurdish leader #AbdullahÖcalan, who has been detained for 25 years in #Turkey. pic.twitter.com/Fuj1jLahy3 — Alan Meîş (@alan_maaesh) February 17, 2024

Υπό το σύνθημα «Λευτεριά για τον Α. Οτσαλάν», οι διαδηλωτές ζήτησαν να αποφυλακιστεί ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (ΡΚΚ) που σήμερα είναι 74 ετών. Ο Οτσαλάν συνελήφθη στις 15 Φεβρουαρίου 1999 και κρατείται στο νησί-φυλακή του Ιμραλί, έξω από την Κωνσταντινούπολη, σε συνθήκες σχεδόν πλήρους απομόνωσης. Οι οικείου του δεν έχουν κανένα νέο του από τον Μάρτιο του 2021 και συνομίλησε για τελευταία φορά με τους δικηγόρους του το 2019.

