Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Κάγια Κάλας επισημαίνει την επικινδυνότητα του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

«Θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο και δεν θα ωφελούσε κανέναν», τόνισε.

Επιπλέον, η Κάλας ανέφερε ότι το 80% των πυρομαχικών που έχει αποφασίσει να στείλει η ΕΕ στην Ουκρανία, έχει ήδη δρομολογηθεί.

