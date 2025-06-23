Λογαριασμός
Κάγια Κάλας: Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ θα έβλαπτε τους πάντες

Κάγια Κάλας

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Κάγια Κάλας επισημαίνει την επικινδυνότητα του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Δείτε ΕΔΩ τις εξελίξεις

«Θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο και δεν θα ωφελούσε κανέναν», τόνισε.

Επιπλέον, η Κάλας ανέφερε ότι το 80% των πυρομαχικών που έχει αποφασίσει να στείλει η ΕΕ στην Ουκρανία, έχει ήδη δρομολογηθεί.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κάγια Κάλας Ουκρανία Στενά του Ορμούζ
