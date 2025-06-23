Πυραυλική επίθεση κατά της αεροπορικής βάσης Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, που αποτελεί τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή, εξαπέλυσε το Ιράν, σε μια νέα, άνευ προηγουμένου κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο της «εκδίκησης» που υποσχέθηκε η Τεχεράνη μετά την επίθεση των ΗΠΑ το Σάββατο στις βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η ιρανική επίθεση έθεσε σε κατάσταση συναγερμού τις χώρες του Κόλπου, υπό τον φόβο επιθέσεων και σε άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις που οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν παρουσία.

Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν, όπου βρίσκεται η έδρα του 5ου Στόλου των ΗΠΑ, ενώ οι αρχές της χώρας κάλεσαν τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τους κεντρικούς δρόμους και να μεταβούν σε ασφαλή σημεία.

Παράλληλα, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Μπαχρέιν προχώρησαν στο προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου τους, προκαλώντας χάος στις διεθνείς αερομεταφορές. Πλήθος πτήσεων αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία, σύμφωνα με το Flightradar24. Λίγο αργότερα το κλείσιμο του εναέριου χώρου τους ανακοίνωσαν το Κουβέιτ και το Ιράκ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο που επικαλείται το CNBC, βρίσκεται στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, μαζί με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, και ανώτερους αξιωματούχους του στρατού, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις. Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι ο Αμερικανός πρόεδρος συγκάλεσε το συμβούλιο εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ προκειμένου να συζητηθεί η απειλή της Τεχεράνης για αντίποινα κατά αμερικανικών θέσεων στη Μέση Ανατολή.

Λίγο νωρίτερα, ήχοι εκρήξεων ακούστηκαν πάνω από την πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, σύμφωνα με μάρτυρες που επικαλούνταν το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, ενώ σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο, ενεργοποιήθηκε το σύστημα αεράμυνας στην αεροπορική βάση Άιν Αλ Άσαντ στο Ιράκ υπό τον φόβο επίθεσης.

Το Κατάρ διαμήνυσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, στην επίθεση του Ιράν κατά της βάσης Αλ Ουντέιντ στην Ντόχα.

Οι τελευταίες εξελίξεις έχουν ανεβάσει στο κόκκινο το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή, καθώς οι φόβοι για κλιμάκωση του πολέμου Ισραήλ - Ιράν και η εξέλιξή του σε περιφερειακό πόλεμο φαίνεται να παίρνουν σάρκα και οστά.

Την ίδια ώρα, στο πεδίο των διεθνών αντιδράσεων από την κλιμάκωση των εχθροπραξιών μετά και τα αμερικανικά πλήγματα σε πυρηνικές βάσεις της Τεχεράνης, το Πεκίνο διαμήνυσε ότι οι επιθέσεις Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν στέλνουν «λάθος μηνύματα» και δημιουργούν «επικίνδυνο προηγούμενο». Η Κίνα καλεί σε άμεση αποκλιμάκωση και επιστροφή στον διάλογο, προειδοποιώντας για τις συνέπειες μιας ανεξέλεγκτης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, νέα κλιμάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής σηματοδοτούν οι αναφορές για επίθεση σε βάση στη βορειοδυτική Συρία όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις, εντείνοντας τους φόβους για εξέλιξη της σύγκρουσης Ισραήλ - Ιράν σε περιφερειακή σύρραξη.

Πηγές που επικαλούνται το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr και η ειδησεογραφική ιστοσελίδα Al-Maalomah του Ιράκ ανέφεραν ότι η βάση Κασράκ που βρίσκεται στη δυτική επαρχία Χασάκα της Συρίας, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις, δέχθηκε επίθεση με όλμο.

Σύμφωνα με την ιρακινή ειδησεογραφική ιστοσελίδα, η επίθεση σήμανε συναγερμό μεταξύ των αμερικανικών στρατευμάτων. Πηγές δήλωσαν στην Al-Maalomah ότι «οι αμερικανικές δυνάμεις στη βάση Κασράκ, στη βορειοδυτική Χασάκα, έγιναν άμεσος στόχος σήμερα το πρωί από οβίδα όλμου που εκτοξεύτηκε από άγνωστη πηγή».

Πρόσθεσαν ότι μετά την επίθεση, πραγματοποιήθηκε μεγάλης κλίμακας επιχείρηση γύρω από τη βάση, ειδικά στις ανατολικές και βόρειες περιοχές, και επιβλήθηκαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας σε όλες τις κύριες εισόδους.

Η εξέλιξη αυτή εγείρει φόβους για περαιτέρω εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο του Ισραήλ με το Ιράν, καθώς μετά την επίθεσή τους στις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, η Τεχεράνη είχε δηλώσει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις αποτελούν πλέον πιθανό στόχο των ιρανικών επιθέσεων, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί την Τεχεράνη να μην προχωρήσει σε αντίποινα γιατί θα δεχθεί ακόμη ισχυρότερα πλήγματα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η καταστροφή από τα «πλήγματα ακριβείας» στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν είναι «μνημειώδης» - παρά την αδυναμία του ΟΗΕ να προσδιορίσει τον ακριβή αντίκτυπο. Ο Τραμπ διερωτήθηκε επίσης γιατί να μην υπάρξει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας. Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε πως «δεν είναι πολιτικά ορθή η χρήση του όρου ‘αλλαγή καθεστώτος’, αλλά αν το σημερινό ιρανικό καθεστώς είναι ανίκανο ΝΑ ΞΑΝΑΔΩΣΕΙ ΣΤΟ ΙΡΑΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ, γιατί να μην υπάρξει αλλαγή καθεστώτος; MIGA!!! (σ.σ. Make Iran Great Again)», παραφράζοντας το σλόγκαν του MAGA (Make America Great Again, «Να ξαναδώσουμε στην Αμερική το μεγαλείο της»).

Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ κατηγόρησε από τη μεριά του τις ΗΠΑ ότι «διεξάγουν πόλεμο» με ένα «παράλογο πρόσχημα».

Τα ανάμεικτα μηνύματα μεταξύ του Τραμπ και των κορυφαίων συνεργατών του σχετικά με το μέλλον της ηγεσίας του Ιράν ενισχύουν τους κινδύνους για τα αμερικανικά στρατεύματα στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το BBC.

Στο μεταξύ, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ προειδοποίησε τους Αμερικανούς σε όλο τον κόσμο.

Παράλληλα, οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά, με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο να ζητά από το Πεκίνο να πιέσει το Ιράν να μην κλείσει τα Στενά του Ορμούζ.

Σημειώνεται ότι η σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ βρίσκεται στην ενδέκατη ημέρα, με τις δύο χώρες να μη σταματούν να ανταλλάζουν πυρά.

