Παρεμβάσεις σχετικά με την κρίση στη Μ. Ανατολή προανήγγειλε ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, στη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Στη συνεδρίαση αναμένεται να δώσει το παρόν και ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ειδικότερα, ο Ισπανός υπουργός, θα ζητήσει από τους ομότιμούς του «να πουν ναι όχι στον πόλεμο και ναι στην διπλωματία».

Ο Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, επεσήμανε ότι θα ζητήσει από την ΕΕ να εγκρίνει την άμεση αναστολή της εμπορικής συμφωνίας με το Ισραήλ.

Επιπλέον, η Ισπανία θα ζητήσει από την ΕΕ να απαγορεύσει την πώληση όπλων στο Ισραήλ και να επιβάλει κυρώσεις σε άτομα που αντιτίθενται στην εύρεση λύσης.

Πηγή: skai.gr

