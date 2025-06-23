Ένας διανομέας βοήθησε επιβάτες που είχαν εγκλωβιστεί σε τρένο στο νότιο Λονδίνο, πετώντας τους μπουκάλια με νερό καθώς η θερμοκρασία στην περιοχή κυμαίνονταν στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Trapped on a train for 2 hours with no water?



No problem, order a Just Eat delivery to the train and hope they have a good throw.



- @lairy_squin pic.twitter.com/LFCyIJg3NZ June 22, 2025

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, όταν τεχνική βλάβη σε τρένο κοντά στον σταθμό Loughborough Junction προκάλεσε τη διακοπή όλων των δρομολογίων στην περιοχή. Τρία τρένα ακινητοποιήθηκαν έξω από αποβάθρες, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να παραμείνουν για αρκετή ώρα χωρίς δυνατότητα εξόδου.



