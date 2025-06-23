Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βίντεο: Διανομέας πετάει μπουκάλια με νερό σε εγκλωβισμένους επιβάτες τρένου στο Λονδίνο

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, όταν τεχνική βλάβη προκάλεσε τη διακοπή όλων των δρομολογίων στην περιοχή

λονδινο

Ένας διανομέας βοήθησε επιβάτες που είχαν εγκλωβιστεί σε τρένο στο νότιο Λονδίνο, πετώντας τους μπουκάλια με νερό καθώς η θερμοκρασία στην περιοχή κυμαίνονταν στους 30 βαθμούς Κελσίου. 

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, όταν τεχνική βλάβη σε τρένο κοντά στον σταθμό Loughborough Junction προκάλεσε τη διακοπή όλων των δρομολογίων στην περιοχή. Τρία τρένα ακινητοποιήθηκαν έξω από αποβάθρες, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να παραμείνουν για αρκετή ώρα χωρίς δυνατότητα εξόδου.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λονδίνο τρένο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark