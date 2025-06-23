Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σκοπεύει να επισκεφθεί σήμερα τη Βρετανία για συνομιλίες σχετικά με την άμυνα της Ουκρανίας και την άσκηση επιπρόσθετης πίεσης προς τη Ρωσία.

«Θα διαπραγματευτούμε επίσης νέα και ισχυρά βήματα για την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία σχετικά με αυτόν τον πόλεμο και για τον τερματισμό των επιθέσεων», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ έπειτα από μια φονική ρωσική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Πηγή: skai.gr

