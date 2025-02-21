Η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Κάγια Κάλας σχολίασε δηκτικά χθες Πέμπτη πως νόμισε πως ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «μπέρδεψε» τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν όταν κατηγόρησε τον ουκρανό πρόεδρο πως είναι «δικτάτορας».

Μιλώντας στο Γιοχάνεσμπουργκ, κατά τη διάρκεια της συνόδου της G20, η κυρία Κάλας πέταξε πως «όταν το άκουσα αυτό, αρχικά νόμιζα πως μάλλον τους έχει μπερδέψει αυτούς τους δυο. Διότι, είναι ξεκάθαρο, ο Πούτιν είναι ο δικτάτορας».

Η Εσθονή, αναφερόμενη στην επίκριση από τον ένοικο του Λευκού Οίκου πως ο κ. Ζελένσκι δεν είναι πλέον εκλεγμένος, αφού δεν έχουν διεξαχθεί εκλογές αφότου εισέβαλε ο στρατός της Ρωσίας στην Ουκρανία πριν από σχεδόν τρία χρόνια, το 2022, τόνισε πως «το να οργανωθούν εκλογές κατά τη διάρκεια πολέμου δεν είναι δυνατόν».

«Υπάρχει τόσος κόσμος που έχει εκτοπιστεί», θύμισε.

Η αντιπρόεδρος της Κομισιόν παρότρυνε παράλληλα τους πολίτες των χωρών της Γηραιάς Ηπείρου να «κρατήσουν την ψυχραιμία τους». «Ξυπνάμε κάθε μέρα με νέες δηλώσεις εδώ κι έναν μήνα, πρέπει να το συνηθίσουμε», είπε η κυρία Κάλας.

Για την πρώην πρωθυπουργό της Εσθονίας, είναι «πρόωρο να μιλάμε για στρατεύματα» ευρωπαϊκών κρατών στην ουκρανική επικράτεια, καθώς «δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός, ούτε ειρήνη» να επιβλέψουν.

Κατά δημοσιεύματα σε βρετανικά ΜΜΕ, η Βρετανία και η Γαλλία σχεδιάζουν τη συγκρότηση ευρωπαϊκής δύναμης αν συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός, που θα αποτελείται από λίγους λιγότερους από «30.000 στρατιωτικούς». Χθες, το Παρίσι επιβεβαίωσε εν μέρει την πληροφορία.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, αναφέρθηκε σε συνομιλίες και διαβουλεύσεις για το σχέδιο αυτό, με τη συμμετοχή διαφόρων ευρωπαϊκών κρατών.

«Ας κατανοήσουμε τι είδους μήνυμα στέλνουμε αν τα δώσουμε όλα στο πιάτο στον επιτιθέμενο», υπογράμμισε από την πλευρά της η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάλας.

«Αυτό που κατανοούμε από τις επαφές που είχαν (σ.σ. οι Ρώσοι) με τους Αμερικανούς είναι πως δεν έχουν εγκαταλείψει τους στόχους τους», συνέχισε. «Θέλουν το μάξιμουμ. Κι επιπλέον, θέλουν να επιστρέψουν στη διεθνή σκηνή σαν να μην έγινε τίποτα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

