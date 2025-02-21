Ο Καναδάς προσθέτει 7 καρτέλ των ναρκωτικών της Λατινικής Αμερικής στον κατάλογο των «τρομοκρατικών» οργανώσεων

Η κυβέρνηση του Καναδά ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως προσέθεσε επτά καρτέλ των ναρκωτικών στον κατάλογο των «τρομοκρατικών» οργανώσεων τον οποίο καταρτίζει, ώστε να αγωνιστεί πιο αποτελεσματικά εναντίον της διακίνησης φαιντανύλης, όπως απαιτεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτός ο τελευταίος επισείει την απειλή επιβολής επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών 25% στα καναδικά προϊόντα αν η χώρα δεν εντείνει τις προσπάθειές της για να σταματήσουν οι ροές μεταναστών και η διακίνηση ναρκωτικών, ιδίως φαιντανύλης. Υπέγραψε, την ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων του την 20ή Ιανουαρίου, εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο χαρακτήρισε «τρομοκρατικές» οργανώσεις διάφορα καρτέλ των ναρκωτικών, απόφαση που επισημοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα.

Οι εγκληματικές οργανώσεις που μπαίνουν στο στόχαστρο του μέτρου «διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο την παραγωγή και στη διακίνηση φαιντανύλης σ’ όλη τη χώρα», αιτιολόγησε χθες ο Ντέιβιντ Μακγκίντι, ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας του Καναδά, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Πρόκειται για τις συμμορίες Clan del Golfo (Κολομβία), Tren de Aragua (Βενεζουέλα), Mara Salvatrucha ή MS-13 (Ελ Σαλβαδόρ), καθώς και τέσσερα μεξικανικά καρτέλ: τα Σιναλόα, Νέα Γενιά του Χαλίσκο, Φαμίλια Μιτσοακάνα («Οικογένεια της Μιτσοακάν») και Κάρτελες Ουνίδος («Ενωμένα Καρτέλ»).

«Θα καταδιώξουμε το χρήμα», τόνισε ο κ. Μακγκίντι, εξηγώντας πως η καναδική κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει «όλα τα εργαλεία» που έχει στη διάθεσή της «για να εξαλείψει τα κέρδη της διακίνησης των ναρκωτικών».

Αντιμέτωπη με τις απειλές του αμερικανού προέδρου Τραμπ για την επιβολή δασμών, που θα είχαν ιδιαίτερα βαρύ αντίκτυπο στην οικονομία της χώρας, η κυβέρνηση του Καναδά υποσχέθηκε να εντατικοποιήσει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση της διακίνησης φαιντανύλης, τονίζοντας ταυτόχρονα πως λιγότερο από το 1% της ποσότητας του συνθετικού οπιοειδούς που εισάγεται στις ΗΠΑ περνάει από τα καναδικά σύνορα.

