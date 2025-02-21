Ο ΟΗΕ απηύθυνε έκκληση για δωρεές 900 και πλέον εκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να προσφερθεί βοήθεια εντός του 2025 σε 3,9 εκατ. ανθρώπους στην Αϊτή, χώρα που ρημάζει η βία των συμμοριών, στην πρωτεύουσα της οποίας επικρατούσε ξανά μεγάλη ένταση χθες Πέμπτη.

Τις τελευταίες ημέρες, οι επιθέσεις εντείνονται ακόμη περισσότερο στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς, όπου ξεσπούν συγκρούσεις ανάμεσα σε δυνάμεις επιβολής της τάξης και ενόπλους.

Χθες ακούγονταν ριπές αυτομάτων όπλων σε συνοικίες, ενώ εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι έστησαν οδοφράγματα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάσταση ασφαλείας και για να απαιτήσουν οι αρχές να φροντίσουν να μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, διαπίστωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Γεγονότα που αντανακλούν, για ακόμη μια φορά, πως η κρίση που γνωρίζει η φτωχότερη χώρα της Καραϊβικής διαιωνίζεται.

«Η ανθρωπιστική κατάσταση στην Αϊτή δεν έπαψε να χειροτερεύει όλο το 2024. Η βία με τη χρήση όπλων προκάλεσε αμέτρητα δεινά, ιδιαίτερα για τις γυναίκες και για τα παιδιά», τόνισε το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ στο προοίμιο του σχεδίου του για το 2025, που δημοσιοποιήθηκε χθες Πέμπτη.

Έξι εκατομμύρια κάτοικοι, ή περίπου ο μισός πληθυσμός της χώρας, χρειάζονται βοήθεια. Όμως, με φόντο τη χρόνια υποχρηματοδότηση των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων, το σχέδιο επικεντρώνεται σε 3,9 εκατ. ανθρώπους που θεωρείται πως πρέπει να έχουν προτεραιότητα (εκτοπισμένοι, κάτοικοι περιοχών που ελέγχονται από συμμορίες, κοινότητες που πλήττονται από τη χολέρα...) για τους οποίους ο ΟΗΕ λέει πως θα χρειαστεί 908,2 εκατ. δολάρια.

Το ποσό είναι αισθητά αυξημένο σε σύγκριση με το σχέδιο του 2024, όταν η OCHA ζήτησε 674 εκατ. δολάρια. Η έκκληση για δωρεές δεν καλύφθηκε παρά κατά 44% πέρυσι.

Έκτοτε, η επισιτιστική ανασφάλεια χειροτέρεψε, με 5,5 εκατ. ανθρώπους να αντιμετωπίζουν πλέον οξεία διατροφική ανασφάλεια (+11% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2024), εκ των οποίων 2 εκατ. χαρακτηρίζονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και 6.000 σε κατάσταση λιμού, τόνισε το OCHA.

Τον περασμένο χρόνο, οι συμμορίες από την πλευρά τους εξάπλωσαν ακόμη περισσότερο τον έλεγχό τους, τον κλοιό τους στην πρωτεύουσα, και πολλαπλασίασαν τα εγκλήματα και τις ωμότητες που διαπράττουν.

Ο ΟΗΕ κάνει έτσι λόγο για πάνω από 5.600 θανάτους εξαιτίας της βίας των συμμοριών το 2024 (+20% σε σύγκριση με το 2023), 1.500 απαγωγές, πάνω από 6.000 υποθέσεις βίας λόγω του φύλου (το 69% από αυτές αφορά σεξουαλικές επιθέσεις), αύξηση κατά 70% του αριθμού των παιδιών που στρατολογήθηκαν διά της βίας από τις συμμορίες. Και πάνω από 1 εκατ. εξαναγκαστικά εκτοπισμένος (+48% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο).

Έπειτα από τις «μαζικές» απελάσεις Αϊτινών από τη Δομινικανή Δημοκρατία, που έφθασαν τις 200.000 το 2024, ο ΟΗΕ υπολογίζει πως οι εκτοπισμοί μπορεί να αυξηθούν κατά ακόμη 350.000 φέτος.

Με αυτό το φόντο, άρχισε το καλοκαίρι να αναπτύσσεται η λεγόμενη Πολυεθνική Αποστολή Υποστήριξης Ασφαλείας (ΠΑΥΑ), με πράσινο φως του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, υπό την ηγεσία της Κένυας. Όμως η αποστολή αυτή, που μετρά σήμερα κάπου 1.000 αστυνομικούς και στρατιωτικούς από έξι χώρες, από τους 2.500 που προβλεπόταν, αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, που εκτείνονται από τον εφοδιασμό ως τη χρηματοδότηση.

Για να γίνει «αποτελεσματική» η αποστολή και να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των συμμοριών, χωρίς ωστόσο να μετατραπεί σε δύναμη κυανοκράνων του ΟΗΕ, ο Γενικός Γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες ανήγγειλε προχθές Τετάρτη πως θα προτείνει προσεχώς στο Συμβούλιο Ασφαλείας ο διεθνής οργανισμός να αναλάβει άμεσα και απευθείας τον εφοδιασμό της ΠΑΥΑ.

