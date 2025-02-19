Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Κάγια Κάλας καλεί τις ΗΠΑ να μην πέσουν «στην παγίδα» της Ρωσίας - «Προσπαθεί να μας διχάσει»

«Μπορούμε να επιτύχουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη - με τους όρους της Ουκρανίας», δήλωσε με ανάρτησή της στο Χ η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ

Κάγια Κάλλας

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας κάλεσε τις ΗΠΑ να μην πέσουν «στην παγίδα» της Ρωσίας, που «προσπαθεί να μας διχάσει».

«Η Ρωσία θα προσπαθήσει να μας διχάσει. Ας μη μπούμε στην παγίδα της. Δουλεύοντας μαζί με τις ΗΠΑ, μπορούμε να επιτύχουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη - με τους όρους της Ουκρανίας», δήλωσε με ανάρτησή της στο Χ η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας, μετά την τηλεδιάσκεψη που είχε χθες, Τρίτη,  με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τους Υπουργούς Εξωτερικών της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Βρετανίας και μετά τις συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κάγια Κάλας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ρωσία ΗΠΑ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark