Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας κάλεσε τις ΗΠΑ να μην πέσουν «στην παγίδα» της Ρωσίας, που «προσπαθεί να μας διχάσει».

«Η Ρωσία θα προσπαθήσει να μας διχάσει. Ας μη μπούμε στην παγίδα της. Δουλεύοντας μαζί με τις ΗΠΑ, μπορούμε να επιτύχουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη - με τους όρους της Ουκρανίας», δήλωσε με ανάρτησή της στο Χ η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας, μετά την τηλεδιάσκεψη που είχε χθες, Τρίτη, με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τους Υπουργούς Εξωτερικών της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Βρετανίας και μετά τις συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Together with European Foreign Ministers, I spoke to @SecRubio after his talks in Riyadh.



Russia will try to divide us. Let’s not walk into their traps.



By working together with the US, we can achieve a just and lasting peace – on Ukraine’s terms. — Kaja Kallas (@kajakallas) February 18, 2025

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

