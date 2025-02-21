Με εξέχουσες συντηρητικές προσωπικότητες από όλο τον κόσμο και μεγάλη συμμετοχή άνοιξε τις πύλες του το ετήσιο Συνέδριο Πολιτικής Δράσης των Συντηρητικών (CPAC), την Πέμπτη, στο Μέριλαντ των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο πρόεδρος της Συνεδρίου, Matt Schlapp, άνοιξε το συνέδριο ρωτώντας το πλήθος:«Είστε χαρούμενοι που η Αμερική επέστρεψε στον σωστό δρόμο;».

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς παρουσιάζοντας το πλούσιο πρόγραμμα ομιλητών του συνεδρίου, είπε στον συντονιστή: «Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι είμαστε στην εξουσία μόνο για έναν μήνα, γιατί νομίζω ότι έχουμε κάνει περισσότερα σε έναν μήνα από ό,τι ο Μπάιντεν σε περίπου τέσσερα χρόνια».

Ο Βανς είπε ότι η κυβέρνηση Τραμπ επικεντρώνεται στη διασφάλιση των συνόρων, στην περικοπή των κυβερνητικών αποβλήτων και στο ξεκλείδωμα της οικονομίας και της «μηχανής της αμερικανικής ανάπτυξης».

«Νομίζω ότι ο πρόεδρος γνωρίζει πολύ καλά ότι ο αμερικανικός λαός μας έδωσε ένα παράθυρο για να σώσουμε τη χώρα, και αυτό ακριβώς θα κάνουμε», είπε ο Βανς.

Το Συνέδριο θα διαρκέσει μέχρι το Σάββατο, και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να μιλήσει την τελευταία ημέρα.

Ο Μασκ στη σκηνή

Από τα αξιοσημείωτα του συνεδρίου ήταν η παρουσία του δισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ. Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέ Μιλέι έδωσε ένα αλυσοπρίονο στη σκηνή για τον Μασκ, ο οποίος ηγείται της ομάδας εργασίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη μείωση των δαπανών για την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης.

Κρατώντας το ψηλά, ο Μασκ το χαρακτήρισε ως «αλυσοπρίονο για τη γραφειοκρατία».

Στην ομιλία του, ο Μασκ κατηγόρησε την αριστερά για παραβίαση των ελευθεριών και αποδοκίμασε την «ακύρωση της κουλτούρας».

«Χρειάζεται απλώς να αποκαταστήσουμε τα θεμελιώδη στοιχεία αυτού που έκανε την Αμερική σπουδαία, που είναι η ελευθερία και οι ευκαιρίες», είπε ο Μασκ. Είπε ότι το DOGE κυνηγά τις κρατικές σπατάλες και «τα δολάρια των φορολογούμενων Αμερικανών που χρηματοδοτούν πράγματα που είναι θεμελιωδώς αντιαμερικανικά».

Πολλές συντηρητικές προσωπικότητες στη σκηνή

Νομοθέτες, διοικητικοί υπάλληλοι, επιχειρηματίες και άλλες συντηρητικές προσωπικότητες ανέβηκαν στη σκηνή την Πέμπτη.

Ο εκπρόσωπος Τζέιμς Κόμερ, πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Κυβερνητικής Μεταρρύθμισης της Βουλής των Αντιπροσώπων, μίλησε με τη σύμβουλο του Τραμπ, Αλίνα Χάμπα, για «τον οπλισμό της ομοσπονδιακής κυβέρνησης».

Ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ μίλησε για την κατάργηση των φραγμών στην εγχώρια παραγωγή ενέργειας.

«Κοιτάξτε τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Τι είδαμε;» είπε ο Ράιτ. «Κάθε πιθανό νέο εμπόδιο εφαρμόζεται για να καταστήσει δυσκολότερη την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτό δεν αλλάζει τη ζήτηση για πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Απλώς κάνει πιο δύσκολη την παραγωγή. Τι παίρνετε; Λαμβάνετε λιγότερη προσφορά και υψηλότερες τιμές. Έχουμε δει αύξηση 30% στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην προηγούμενη κυβέρνηση».

Η νέα γενική εισαγγελέας του Τραμπ, Παμ Μπόντι, που εμφανίστηκε μαζί με τον γερουσιαστή από το Τέξας Τεντ Κρουζ, είπε ότι ο χαρακτηρισμός των διεθνικών καρτέλ ως τρομοκρατικών ομάδων θα βοηθήσει τις ΗΠΑ «να τους κυνηγήσουν… οπουδήποτε στον κόσμο και να τους αντιμετωπίσουν ως τρομοκράτες. Είναι τρομοκράτες. Αν φέρνεις φαιντανύλη σε αυτή τη χώρα και σκοτώνεις τα παιδιά μας, είσαι τρομοκράτης. Και σε κυνηγάμε».

Το συνέδριο είχε διεθνή συμμετοχή, με την πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας Λιζ Τρας, τον διοργανωτή του CPAC Βραζιλίας, Εντουάρντο Μπολσονάρο, ισραηλινές οικογένειες ομήρων, τον Ισπανό πολιτικό ηγέτη Σαντιάγο Αμπασκάλ, τον Ούγγρο σύμβουλο Μπαλάζ Όρμπαν και τον ηγέτη του Μεταρρυθμιστικού Κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου Νάιτζελ Φάρατζ.

Το συνέδριο παρακολούθησε, μεταξύ άλλων, η πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Λιζ Τρας, η οποία είπε ότι υπήρχε ένα «σκοτεινό σύννεφο» υπό τον Μπάιντεν, αλλά τώρα οι «πατριώτες Βρετανοί» κοιτάζουν πέρα ​​από τον ωκεανό με φθόνο τι κάνει ο Τραμπ για την Αμερική.

Είπε ότι οι δύο χώρες μοιράζονται προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της μαζικής μετανάστευσης και των φραγμών στην παραγωγή ενέργειας. «Όλοι οι άνθρωποι εδώ εργάζονται για να κάνουν την Αμερική μεγάλη ξανά», είπε η Τρας. «Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε τη Βρετανία μεγάλη ξανά».

"We want to dismantle the British Deep State, which is older and more entrenched than the American one."



Watch my full speech to @CPAC pic.twitter.com/xtHPe82a2J — Liz Truss (@trussliz) February 20, 2025

