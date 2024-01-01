Αίθριος θα είνα ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας πρώτη ημέρα του χρόνου. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο ανατολικό και το νότιο Αιγαίο, το Ιόνιο και την Ήπειρο.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 16 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 18 και στο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες είναι πιθανόν να σημειωθούν στα θαλάσσια παραθαλάσσια.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στα νότια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες είναι πιθανό να σημειωθούν στην Κρήτη έως τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες είναι πιθανό να σημειωθούν από τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες, οπότε είναι πιθανόν να σχηματιστεί ομίχλη.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 2-1-2024

Στα δυτικά, την ανατολική νησιωτική χώρα και πιθανώς στην Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά μεμονωμένες καταιγίδες, με βαθμιαία βελτίωση από το μεσημέρι και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως μέχρι το μεσημέρι.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 13 με 15 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 18 και στο Αιγαίο τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

