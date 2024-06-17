Λογαριασμός
Πανικός σε πτήση: Πήρε φωτιά ο κινητήρας ενός Boeing 737-800 - Δείτε βίντεο

Το περιστατικό μπορεί να προήλθε από «πιθανό χτύπημα πουλιού», ανέφερε ο επικεφαλής των επιχειρήσεων της αεροπορικής εταιρείας Virgin Australia

Virgin Australia

Πανικός επικράτησε στο αεροσκάφος της Virgin Australia τύπου Boeing 737 – 800, με προορισμό τη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όταν ξέσπασε πυρκαγιά στον κινητήρα του αεροσκάφους με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στην πόλη Ινβέρκαργκιλ της Νέας Ζηλανδίας, σήμερα Δευτέρα

Στο αεροπλάνο επέβαιναν 67 επιβάτες και 6 μέλη του πληρώματος. 

Σύμφωνα με το Associated Press, το περιστατικό μπορεί να προήλθε από «πιθανό χτύπημα πουλιού», ανέφερε ο επικεφαλής των επιχειρήσεων της αεροπορικής εταιρείας, Στιούαρτ Άγκς, σε δήλωση που έστειλε μέσω email. Οι φλόγες έγιναν αντιληπτές λίγο μετά την απογείωση του αεροσκάφους από το αεροδρόμιο του Κουίνσταουν.

Δεν έγιναν γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι συνέβη τη στιγμή του περιστατικού, δήλωσε η Κάθριν Νιντ, εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

«Προς το παρόν, δεν γνωρίζουμε για σωματικές βλάβες σε επιβάτες ή πλήρωμα», δήλωσε ο Άγκς.

Οι επιβάτες θα φιλοξενηθούν στο Ινβέρκαργκιλ κατά τη διάρκεια της νύχτας και θα συνεχίσουν το ταξίδι τους με νέες πτήσεις, όπως είπε.

