Πανικός επικράτησε στο αεροσκάφος της Virgin Australia τύπου Boeing 737 – 800, με προορισμό τη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όταν ξέσπασε πυρκαγιά στον κινητήρα του αεροσκάφους με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στην πόλη Ινβέρκαργκιλ της Νέας Ζηλανδίας, σήμερα Δευτέρα

Στο αεροπλάνο επέβαιναν 67 επιβάτες και 6 μέλη του πληρώματος.

Σύμφωνα με το Associated Press, το περιστατικό μπορεί να προήλθε από «πιθανό χτύπημα πουλιού», ανέφερε ο επικεφαλής των επιχειρήσεων της αεροπορικής εταιρείας, Στιούαρτ Άγκς, σε δήλωση που έστειλε μέσω email. Οι φλόγες έγιναν αντιληπτές λίγο μετά την απογείωση του αεροσκάφους από το αεροδρόμιο του Κουίνσταουν.

Terrified passengers on a flight from New Zealand to Australia have watched one of the engines on their Virgin Australia plane catch fire just seconds after take off. https://t.co/OF81oZXOfr #7NEWS pic.twitter.com/EoCBFLhQcT — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) June 17, 2024

Δεν έγιναν γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι συνέβη τη στιγμή του περιστατικού, δήλωσε η Κάθριν Νιντ, εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

«Προς το παρόν, δεν γνωρίζουμε για σωματικές βλάβες σε επιβάτες ή πλήρωμα», δήλωσε ο Άγκς.

Οι επιβάτες θα φιλοξενηθούν στο Ινβέρκαργκιλ κατά τη διάρκεια της νύχτας και θα συνεχίσουν το ταξίδι τους με νέες πτήσεις, όπως είπε.

