Δεκάδες όμηροι στη Γάζα είναι ακόμη ζωντανοί, δηλώνει διαπραγματευτής του Ισραήλ

Ανώτερος ισραηλινός αξιωματούχος, ο οποίος εμπλέκεται στις έμμεσες διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο πως η κυβέρνησή του γνωρίζει, «με βεβαιότητα», ότι δεκάδες εξ αυτών είναι ακόμη ζωντανοί.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν κατά τη διάρκεια της εφόδου που εξαπέλυσε ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, 116 θεωρείται πως βρίσκονται ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως οι 41 πιστεύεται ότι είναι νεκροί, σύμφωνα με τους αριθμούς του ισραηλινού στρατού.

Έπειτα από οκτώ και πλέον μήνες πολέμου, οι ΗΠΑ ασκούν πίεση για την εφαρμογή συμφωνίας βάσει πρότασης που παρουσιάστηκε στα τέλη του Μαΐου από τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και προβλέπει, στην πρώτη της φάση, κατάπαυση του πυρός για έξι εβδομάδες, απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από πυκνοκατοικημένες περιοχές του παλαιστινιακού θυλάκου και απελευθέρωση κάποιων ομήρων, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων που κρατούνται στο Ισραήλ.

Με τις έμμεσες διαπραγματεύσεις να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, ο ισραηλινός διαπραγματευτής επανέλαβε την άρνηση της κυβέρνησής του να δεχθεί την αξίωση της Χαμάς να εφαρμοστεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

«Δεν μπορούμε σε αυτό το στάδιο —προτού υπογραφτεί συμφωνία— να δεσμευτούμε να τερματίσουμε τον πόλεμο», εξήγησε η πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Διότι κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης, υπάρχει ρήτρα με βάση την οποία θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση. Η δεύτερη φάση είναι η απελευθέρωση των ανδρών και των στρατιωτών» που κρατούνται όμηροι, συνέχισε.

Διευκρίνισε ότι η ομάδα διαπραγματευτών του Ισραήλ έχει εγκρίνει το σχέδιο που παρουσιάστηκε από τον αμερικανό πρόεδρο Μπάιντεν — όμως όχι ακόμη η ισραηλινή κυβέρνηση.

«Ελπίζουμε και περιμένουμε η Χαμάς να πει ναι», ανέφερε, παρότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα συνεχίζει να χαρακτηρίζει αναγκαία προϋπόθεση την κήρυξη μόνιμης κατάπαυσης του πυρός πριν από οποιαδήποτε συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων.

«Σε περίπτωση που δεν καταλήξουμε σε συμφωνία με τη Χαμάς, ο Τσάχαλ (σ.σ. ο ισραηλινός στρατός) θα συνεχίσει» τις χερσαίες επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, ξεκαθάρισε: «με διαφορετικό, αλλά εντατικό τρόπο».

Ο πόλεμος, ο οποίος διανύει τη 256η ημέρα του, ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου έφοδο σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας, κατά τη διάρκεια της οποίας έχασαν τη ζωή τους 1.194 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημες ισραηλινές ανακοινώσεις.

Σε αντίποινα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν ευρείας κλίμακας, καταστροφικές επιχειρήσεις στις οποίες έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι σήμερα τουλάχιστον 37.347 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τα δεδομένα του υπουργείου Υγείας στον παλαιστινιακό θύλακο, όπου κυβερνά η Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

