Ισραήλ: Επίθεση με ρουκέτες στο Τελ Αβίβ από τη Χαμάς

Λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά τα μεσάνυχτα κι ενώ πλήθος νέων γιορτάζει την έλευση του 2024 σε πολυσύχναστο δρόμο του Τελ Αβίβ, ορισμένοι σπεύδουν να αναζητήσουν καταφύγιο βλέποντας στον ουρανό ρουκέτες να αναχαιτίζονται από την ισραηλινή αντιπυραυλική άμυνα.

Άλλοι συνεχίζουν να γλεντούν, σαν να μη συμβαίνει τίποτα...

«Είμαι τρομοκρατημένος, η καρδιά μου χτυπάει δυνατά», λέει ο 26χρονος Γκάμπριελ Ζέμελμαν που ήρθε να γιορτάσει μαζί με φίλους του. «Εύχομαι σε κάθε άνθρωπο στον κόσμο να ζήσει μια φυσιολογική ζωή, χωρίς να φοβάται ότι μπορεί να πεθάνει αύριο», συμπληρώνει ο νεαρός Ισραηλινός.

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, ο στρατιωτικός βραχίονας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση. Όπως ανακοίνωσαν, εξαπέλυσαν επίθεση με ρουκέτες M90 «ως απάντηση στις σφαγές αμάχων» από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.

Εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) επιβεβαίωσε την επίθεση, χωρίς ωστόσο να αναφέρει θύματα ή καταστροφές.

«Θα μάθουμε να ζούμε μαζί»

Σε έναν πολυσύχναστο δρόμο του Τελ Αβίβ όπου βρίσκονται πολλά μπαρ και εστιατόρια, το ένα δίπλα στο άλλο, μια 17χρονη μαθήτρια Λυκείου λέει πως αρχικά «φοβόταν» να βγει έξω, αλλά τελικά αποφάσισε να γιορτάσει με φίλους της «μια νέα αρχή» που ελπίζει ότι θα φέρει το 2024.

«Προσεύχομαι για ειρήνη, να σταματήσει ο ένας να μισεί τον άλλον», λέει ο 25χρονος μουσικός Μπόαζ Μπέιτς. Επικρίνει τα μέλη της κυβέρνησης Νετανιάχου για τις επιλογές τους, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν πολεμούν εκείνοι στο πεδίο των μαχών».

Ο Ίντο Χέρβιτς επέλεξε να δειπνήσει σε εστιατόριο προτού πάει σε πάρτι σε φιλικό σπίτι. Ελπίζει ότι «θα μάθουμε να ζούμε μαζί, γιατί οι περισσότεροι από εμάς θέλουμε την ειρήνη». Τα συναισθήματα αυτού του 24χρονου φοιτητή Πληροφορικής είναι ανάμεικτα: «Η χώρα μας βρίσκεται σε πόλεμο, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε τη ζωή μας».

Μια 24χρονη φίλη του, η οποία είχε απασχοληθεί παλαιότερα στην υπηρεσία ενημέρωσης των ενόπλων δυνάμεων, εξηγεί ότι αισθάνεται την ανάγκη να βγει και να διασκεδάσει αλλά ταυτόχρονα νιώθει «θλιμμένη» που μερικοί από τους φίλους της συμμετέχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, από την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.140 άνθρωποι στο νότιο Ισραήλ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σφυροκοπούν αδιάκοπα τη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, 21.822 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 56.541 έχουν τραυματιστεί από τις αεροπορικές επιδρομές και τις χερσαίες επιχειρήσεις των ισραηλινών δυνάμεων.

«Δεν έχω διάθεση να γιορτάσω»

Έξω από μπαρ του Τελ Αβίβ, όπου αρκετές παρέες νέων χόρευαν στους ρυθμούς ηλεκτρονικής μουσικής, δεσπόζει μια γιγαντιαία επιγραφή: «Φέρτε τους σπίτι τώρα!». Αναφέρεται στους 129 ανθρώπους, από τους περίπου 250 που απήχθησαν από μαχητές της Χαμάς κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, οι οποίοι εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που δεν έχουν την παραμικρή διάθεση να γιορτάσουν, όπως ο Ραν Σταλ, ένας 24χρονος σερβιτόρος που επέλεξε να εργαστεί αυτό το ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς. Αφηγείται ότι ένας φίλος του σκοτώθηκε κατά την επίθεση ενόπλων στο μουσικό φεστιβάλ «Tribe of Nova» την 7η Οκτωβρίου. Έκτοτε, έχει την αίσθηση πως δεν δικαιούται να διασκεδάσει: «Μόλις αρχίσω να χορεύω, αισθάνομαι ενοχές, η θλίψη και το πένθος επιστρέφουν», εξηγεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.