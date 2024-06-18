Τουλάχιστον 20 νεκροί από την κακοκαιρία στην κεντρική και νότια Αμερική

Οι βροχές που πλήττουν από το Σάββατο την κεντρική Αμερική στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 13 ανθρώπους στο Ελ Σαλβαδόρ και στη Γουατεμάλα, ενώ άλλοι 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον Ισημερινό εξαιτίας κατολίσθησης, σύμφωνα με νεότερους απολογισμούς που ανακοινώθηκαν από τις αρχές των τριών κρατών και κάνουν λόγο για χιλιάδες πληγέντες από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις.

Στο Σαλβαδόρ, που υπέστη βαρύ χτύπημα, καταμετρώνται ένδεκα νεκροί: οι πέντε έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας κατολίσθησης στον νομό Αουατσαπάν (νοτιοδυτικά), σύμφωνα με τον διευθυντή της γενικής γραμματείας πολιτικής προστασίας Λουίς Αμάγια.

Πρόσθεσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πως δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαίο χθες Δευτέρα, καθώς το όχημα στο οποίο επέβαιναν έπεσε πάνω σε δέντρο πεσμένο στο οδόστρωμα. Την Κυριακή, άλλος αυτοκινητιστής σκοτώθηκε υπό παρόμοιες συνθήκες, ενώ τρεις θάνατοι ακόμη συνδέονταν άμεσα με την κακοκαιρία, κατά τον κ. Αμάγια.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος προειδοποίησε πως οι βροχές θα συνεχιστούν και κάλεσε τον πληθυσμό να επιδεικνύει τη μέγιστη προσοχή. Ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε ανακοίνωσε μέσω X πως ζήτησε από το κοινοβούλιο να κηρύξει τη σημερινή ημέρα «αργία» ώστε να «μειωθεί ο κίνδυνος» να υπάρξει «τραγωδία» κατά τις μετακινήσεις εργαζομένων. Κηρύχθηκε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης από την κυβέρνησή του για να διευκολυνθεί η κινητοποίηση πόρων.

Στη Γουατεμάλα, ζευγάρι έχασε τη ζωή του προχθές Κυριακή στον δήμο Σακαπούλας (δυτικά), όταν τοίχος κατέρρευσε.

Νοτιότερα, στον Ισημερινό, οι αρχές ανακοίνωσαν πως κατολίσθηση σε τουριστική περιοχή εξαιτίας ισχυρών βροχοπτώσεων στοίχισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 22. Προχθές Κυριακή, έκαναν λόγο για έξι νεκρούς και περίπου 30 αγνοούμενους.

Η εθνική γραμματεία διαχείρισης κινδύνων ανέφερε πως οι άνθρωποι που αγνοούνταν —επιβάτες λεωφορείου— εντοπίστηκαν και είναι «ασφαλείς». Ωστόσο, υπογράμμισε πως από τους 22 τραυματίες, οι τέσσερις είναι σε «κρίσιμη» κατάσταση.

Κατολισθήσεις και πλημμύρες καταγράφτηκαν στις 10 από τις 24 επαρχίες του Ισημερινού.

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων και Κυκλώνων (NHC) των ΗΠΑ, το κύμα κακοκαιρίας θα συνεχίσει να πλήττει την κεντρική Αμερική, φθάνοντας στο νότιο Μεξικό.

Κάθε χρόνο, η περίοδος των βροχών προκαλεί πολλά θύματα στην κεντρική Αμερική, περιοχή που συγκαταλέγεται στις πιο ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

