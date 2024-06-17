Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν σήμερα στους δρόμους της Ιερουσαλήμ, ζητώντας την παραίτηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και την προκήρυξη εκλογών.

Η προ ημερών διάλυση του πολεμικού συμβουλίου, μετά την αποχώρηση των (στρατηγών ε.α.) Μπένι Γκαντς και Γκάντι Άιζενκοτ από το κεντρώο κόμμα «Εθνική Ενότητα», άφησαν τον πρωθυπουργό Νετανιάχου εξαρτημένο από τους υπερορθόδοξους και ακροδεξιούς εταίρους. Η σκληροπυρηνική ατζέντα τους είχε διχάσει την ισραηλινή κοινή γνώμη ακόμη και πριν από την επίθεση της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Μετά την αποχώρηση των Γκαντς και Άιζενκοτ, τα κόμματα της αντιπολίτευσης προανήγγειλαν μια εβδομάδα με δυναμικές κινητοποιήσεις που θα περιελάμβαναν αποκλεισμό αυτοκινητοδρόμων και μαζικές διαδηλώσεις.

Λίγο πριν από τη δύση του ηλίου, χιλιάδες διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το ισραηλινό κοινοβούλιο (Κνεσέτ) σχεδίαζαν να ξεκινήσουν πορεία προς την κατοικία του πρωθυπουργού Νετανιάχου. Πολλοί ανέμιζαν ισραηλινές σημαίες, άλλοι κρατούσαν πλακάτ που επέκριναν τους χειρισμούς Νετανιάχου σε διάφορα ζητήματα – από τον πόλεμο εναντίον της Χαμάς στη Γάζα και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, μέχρι το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο που εξαιρεί τους υπερορθόδοξους εβραίους από την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

«Η διαδικασία επούλωσης για το κράτος του Ισραήλ ξεκινά εδώ. Μετά την αποχώρηση των Γκαντς και Άιζενκοτ από τον συνασπισμό (σ.σ. το πολεμικό συμβούλιο), την προηγούμενη εβδομάδα, δίνουμε συνέχεια σε αυτήν τη διαδικασία και ελπίζουμε πως αυτή η κυβέρνηση θα παραιτηθεί σύντομα», δήλωσε ο Όρεν Σβιλ που συμμετείχε στη διαδήλωση.

