Σε ομολογία του ξυλοδαρμού προχωρά ο γνωστός ποινικολόγος - Ζητά συγγνώμη από τη σύζυγό του

Σε εξέλιξη βρίσκεται η απολογία του γνωστού ποινικολόγου ο οποίος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση χθες για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με πληροφορίες θα ομολογήσει ότι τη χτύπησε, θα ζητήσει συγνώμη και θα δηλώσει μετανιωμένος.

Χθες το βράδυ, σύμφωνα με πληροφορίες, η ανακρίτρια επισκέφθηκε την 37χρονη στο σπίτι και της πήρε κατάθεση, όπου η γυναίκα φέρεται να περιέγραψε τον ξυλοδαρμό της από τον άντρα της.

Έχουν καταθέσει ως μάρτυρες υπεράσπισης του κατηγορουμένου, η πρώην σύζυγος, η μεγάλη κόρη του και ο κουμπάρος τους και δικηγόρος.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά ο ποινικολόγος είχε προβεί στον ισχυρισμό ότι η γυναίκα του τραυματίστηκε άσχημα όταν έπεσε από τις σκάλες του σπιτιού τους.

Η γυναίκα -επίσης γνωστή δικηγόρος- δεν είχε υποβάλλει μήνυση σε βάρος του. Σύμφωνα με πληροφορίες από το αστυνομικό ρεπορτάζ, η γυναίκα φέρεται να έγνεψε καταφατικά όταν ο γιατρός τη ρώτησε αν τη χτύπησε ο άντρας της. Επίσης, πάλι κατά το αστυνομικό ρεπορτάζ, οι αστυνομικοί όταν έμειναν μόνοι με τη γυναίκα στο δωμάτιο του νοσοκομείου, τη ρώτησαν αν επιθυμεί την τοποθέτηση panic button στο κινητό της και φέρεται να απάντησε θετικά.

Ο ρόλος του γιατρού ήταν καταλυτικός, καθώς κατήγγειλε την υπόθεση στην αστυνομία.

Από 1η Μαΐου οπότε και ισχύουν οι τελευταίες αλλαγές στον ποινικό κώδικα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο γιατρός και όλοι οι επαγγελματίες υγείας υποχρεούνται εκ του νόμου να καταγγέλλουν τέτοια περιστατικά στις αρχές, χωρίς να φοβούνται τυχόν συνέπειες, καθώς έχει θεσπιστεί το ακαταδίωκτο από τους δράστες. Δεν μπορεί κανείς να τους μηνύσει ή να τους κάνει αγωγή.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο εφαρμογής ειδικής διάταξης του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, που αντικατέστησε το άρθρο 23 του Νόμου 3500/2006 «περί ενδοοικογενειακής βίας» και ψηφίστηκε τον περασμένο Φεβρουάριο μαζί με τις τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα.

