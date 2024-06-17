Σταματά τις συναυλίες ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου

Tην πρόθεση του να διακόψει τις συναυλίες εξέφρασε ο τραγουδοποιός Θανάσης Παπακωνσταντίνου ο οποίος ολοκληρώνοντας; την περιοδεία της «Διονυσιακής περιόδου» με μία συναυλία στο Θέατρο Βράχων το βράδυ της Κυριακής 16 Ιουνίου, αποχαιρέτησε το κοινό του.
Ο γνωστός καλλιτέχνης είχε ανακοινώσει ότι θα διακόψει τις ζωντανές εμφανίσεις, χωρίς να καταστήσει σαφές αν αυτή η παύση θα είναι προσωρινή ή όχι.
«Αν και όταν επιστρέψω, το Απολλώνιο στοιχείο θα υπερτερεί», είχε πει, μεταξύ άλλων.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την τελευταία του εμφάνιση, ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου ευχαρίστησε, αρχικά, τους θαυμαστές του, για την υποστήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια και δήλωσε ότι η επόμενη συνάντησή τους θα είναι μόνο «δισκογραφική».
Επίσης, ο τραγουδοποιός τόνισε ότι η καλλιτεχνική δημιουργία για τον ίδιο είναι τρόπος ζωής. Στη συνέχεια, εξέφρασε τις ευχαριστίες του με τους κατά καιρούς συνεργάτες του. Τέλος, ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου ολοκλήρωσε τη συναυλία παίζοντας ένα παραδοσιακό τραγούδι, το οποίο αφιέρωσε στο πολυπληθές κοινό του.
