Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο απερχόμενος πρωθυπουργός του Βελγίου Αλεξάντερ ντε Κρο υπέγραψαν σήμερα μνημόνιο συνεργασίας (MoU) για την ενίσχυση της χερσαίας άμυνας, με τις δύο χώρες να αποκτούν μερίδιο 10% έκαστη στην John Cockerill Defense, το αμυντικό σκέλος της βελγικής εταιρείας βιομηχανικού και μηχανολογικού εξοπλισμού John Cockerill.

Η υπογραφή MoU έγινε στο περιθώριο των εργασιών του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, όπου οι ηγέτες της ΕΕ εξέτασαν τις υποψηφιότητες για τα κορυφαία αξιώματα των ευρωπαϊκών θεσμών.

Σε δελτίο Τύπου της βελγικής εταιρείας John Cockerill αναφέρεται ότι η κίνηση αυτή θα επισημοποιηθεί σύντομα με τη σύναψη επενδυτικής συμφωνίας που θα καθορίζει το νομικό και οικονομικό πλαίσιο.

Το μνημόνιο συνεργασίας Γαλλίας-Βελγίου σημειώνεται πέντε μήνες μετά την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της βελγικής John Cockerill Defence (κατασκευάστριας πυργίσκων ελαφρών αρμάτων μάχης) και της σουηδικής Volvo για την εξαγορά της γαλλικής Arguus που κατασκευάζει στρατιωτικά οχήματα.

Η πιθανολογούμενη εξαγορά «θα συμβάλλει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Γαλλίας και Βελγίου σε έναν τομέα στρατηγικής σημασίας», σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της εταιρείας John Cockerill.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

