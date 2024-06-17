Στρατιωτικές δυνάμεις Βρετανίας- ΗΠΑ επιτέθηκαν στη Χοντέιντα και στο νησί Καμαράν

Αμερικανικές και βρετανικές στρατιωτικές δυνάμεις εξαπέλυσαν τις προηγούμενες ώρες τουλάχιστον έξι επιθέσεις εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου της Χοντέιντα στην Υεμένη και άλλες τέσσερις στο νησί Καμαράν, κοντά στο λιμάνι Σαλίφ στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως μεταδίδει το προσκείμενο στους Χούθι τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah.

Είναι η πρώτη φορά που το νησί Καμαράν μπαίνει στο στόχαστρο του διεθνούς συνασπισμού, με επικεφαλής τις ΗΠΑ, ο οποίος από τις αρχές Φεβρουαρίου εξαπολύει σποραδικά πλήγματα εναντίον θέσεων των ανταρτών Χούθι.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης εκτιμά πως οι αντάρτες Χούθι έχουν εξαπολύσει ορισμένες από τις πρόσφατες επιθέσεις τους εναντίον εμπορικών πλοίων από το νησί Καμαράν και το λιμάνι Σαλίφ.

Την προηγούμενη εβδομάδα, δύο εμπορικά πλοία – το ελληνόκτητο Tutor και το ουκρανικό Verbena – χτυπήθηκαν από πυραύλους και drones των Χούθι. Τα πληρώματά τους υποχρεώθηκαν να τα εγκαταλείψουν και τα δύο πλοία κινδυνεύουν να βυθιστούν.

Από τον περασμένο Νοέμβριο, οι προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες της Υεμένης εξαπολύουν συχνά επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, στον Κόλπο του Άντεν και στον Ινδικό Ωκεανό. Αρχικά έλεγαν ότι στόχευαν πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ, αλλά στη συνέχεια διεύρυναν τους στόχους τους, συμπεριλαμβάνοντας πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, σε αντίποινα για τα πλήγματα εναντίον θέσεών τους στη Υεμένη από δυνάμεις των χωρών αυτών.

Οι επιθέσεις των Χούθι στην περιοχή έχουν προκαλέσει προβλήματα στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα, αναγκάζοντας τις εταιρίες να στέλνουν τα πλοία τους σε χρονοβόρα και πιο δαπανηρά ταξίδια γύρω από τη νότια Αφρική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

