Βρυξέλλες: Χωρίς συμφωνία για τα ευρωπαϊκά αξιώματα ολοκληρώθηκε η Σύνοδος

Χωρίς συμφωνία για τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τα κορυφαία αξιώματα στην ΕΕ, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα η άτυπη Σύνοδος Κορυφής των ευρωπαίων ηγετών που διεξήχθη στις Βρυξέλλες.

Σαρλ Μισέλ: «Δεν υπάρχει συμφωνία σε αυτό το στάδιο»

«Δεν υπάρχει συμφωνία σε αυτό το στάδιο», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ αμέσως μετά την ολοκλήρωση της άτυπης Συνόδου. Ο ίδιος πάντως ανέφερε ότι έγινε μία καλή πρώτη συζήτηση που κινήθηκε, όπως έκρινε, προς τη «σωστή κατεύθυνση».

Εξήγησε ότι τα πολιτικά κόμματα έκαναν τις προτάσεις τους και «θα έχουμε την ευκαιρία τις επόμενες ημέρες να εργαστούμε περαιτέρω για να προετοιμάσουμε την τελική απόφαση». Υπενθύμισε ακόμη ότι εξαρχής δεν αναμενόταν να ληφθεί τελική απόφαση στο χθεσινό άτυπο δείπνο των ευρωπαίων ηγετών, αλλά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο θα συγκληθεί σε δέκα ημέρες, την 27η και την 28η Ιουνίου στις Βρυξέλλες.

Ερωτηθείς αν αισιοδοξεί πως θα υπάρξει συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα τέλη του μήνα, ο Σαρλ Μισέλ απάντησε πως είναι «καθήκον μας να έχουμε λάβει απόφαση ως το τέλος Ιουνίου».

Ο κ. Μισέλ πρόσθεσε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να λάβει επίσης αποφάσεις για τις κατευθύνσεις του επόμενου νομοθετικού κύκλου, λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, όπως και για τη στρατηγική ατζέντα της επόμενης πενταετίας.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες έκαναν χθες την πρώτη αποτίμηση του αποτελέσματος των ευρωεκλογών και συζήτησαν για τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τα κορυφαία πόστα στην ΕΕ (πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την κοινή εξωτερική πολιτική).

Εμανουέλ Μακρόν: Οι ευρωπαίοι ηγέτες δεν είναι «μακριά» από την επίτευξη συμφωνίας

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σε δημοσιογράφους αργά χθες το βράδυ, μετά το πέρας της άτυπης Συνόδου Κορυφής, ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες δεν είναι «μακριά» από την επίτευξη συμφωνίας για τα κορυφαία αξιώματα στην ΕΕ (σ.σ. την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι η συμφωνία θα έχει επιτευχθεί πριν από τον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία, με άλλα λόγια στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 27ης και 28ης Ιουνίου, ο κ. Μακρόν απάντησε «νομίζω πως θα υπάρξει συμφωνία πριν από τις βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία, αλλά δεν είναι στόχος αυτό».

Σημείωσε πως θα μπορούσε να επιτευχθεί ισορροπία αν προσφερόταν θέση εκτελεστικού αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Γαλλία.

Μαρκ Ρούτε: «Συγκρατημένα αισιόδοξος» για τη θέση του ΓΓ του ΝΑΤΟ

Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε δήλωσε σήμερα «συγκρατημένα αισιόδοξος» όσον αφορά την πιθανότητα η Ουγγαρία να τερματίσει την εναντίωσή της στο να αναλάβει το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα του NATO, αφού συζήτησε το ζήτημα με τον ούγγρο ομόλογό του Βίκτορ Όρμπαν.

Ο κ. Ρούτε θεωρείται γενικά ο επικρατέστερος διάδοχος του Γενς Στόλτενμπεργκ, του Νορβηγού που θα είναι ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού ως τα τέλη του 2024, αφού έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη των περισσότερων κρατών μελών της συμμαχίας, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Όμως μέχρι σήμερα στην υποψηφιότητα του εναντιώνεται ο κ. Όρμπαν, ενώ έχει επίσης ανταγωνιστή, τον πρόεδρο της Ρουμανίας Κλάους Γιοχάνις.

«Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος όσον αφορά την Ουγγαρία», δήλωσε ο κ. Ρούτε σε δημοσιογράφους έπειτα από τη συνάντηση που είχε με τον κ. Όρμπαν, στο περιθώριο της άτυπης συνόδου κορυφής των 27 χθες το βράδυ στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Όρμπαν έχει δηλώσει διατεθειμένος να τερματίσει την εναντίωσή του στην υποψηφιότητα του κ. Ρούτε αν ο ολλανδός πρωθυπουργός ζητήσει συγγνώμη για σχόλια του σχετικά με την Ουγγαρία, τα οποία ο δεξιός εθνικιστής πρωθυπουργός θεώρησε προσβλητικά, κι αν η Βουδαπέστη εξαιρεθεί από τη σχεδιαζόμενη αύξηση της στρατιωτικής βοήθειας που παρέχει η συμμαχία στην Ουκρανία.

Ωστόσο ο κ. Ρούτε είπε πως ο κ. Όρμπαν «δεν αξίωσε συγγνώμες» και «υπογράμμισα πως ασφαλώς, κατέγραψα» την αντίδραση της ουγγρικής κοινωνίας «σε αυτό που είχα πει πριν από δυο χρόνια».

«Μείναμε εκεί, στο ότι καταγράφουμε, κοιτώντας προς το μέλλον, και δεν απαίτησε συγγνώμες», επέμεινε.

Τα κράτη μέλη του NATO θέλουν να κλειστεί συμφωνία για τον διάδοχο του κ. Στόλτενμπεργκ πριν από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών τους στην Ουάσιγκτον τον Ιούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

