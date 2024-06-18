Στόλτενμπεργκ: 23 κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ θα επιτύχουν τον στόχο για το επίπεδο δαπανών φέτος

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε χθες Δευτέρα ότι «23 σύμμαχοι (σ.σ. κράτη μέλη του ΝΑΤΟ) θα δαπανήσουν φέτος τουλάχιστον το 2% του ΑΕΠ τους για την άμυνα», το ελάχιστο όριο που έχει θέσει η Βορειοατλαντική Συμμαχία για το ύψος των αμυντικών δαπανών.

Κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο Γενς Στόλτενμπεργκ ανέφερε επίσης ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ «αυξάνουν φέτος τις στρατιωτικές δαπάνες κατά 18%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση εδώ και δεκαετίες».

Νωρίτερα, σε ομιλία του στο κέντρο μελετών Wilson Center στην Ουάσινγκτον, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ είχε πει πως «περισσότερες από 20 χώρες» είχαν δεσμευτεί να αυξήσουν τις στρατιωτικές δαπάνες τους στο 2% του ΑΕΠ τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

