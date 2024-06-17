Χάλκινο μετάλλιο για την 4Χ200 ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό υγρού στίβου

«Χάλκινη» η 4Χ200 ελεύθερο ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου του Βελιγραδίου. Χάρη στο καταπληκτικό 200άρι του Ανδρέα Βαζαίου στην τελευταία κούρσα, οι τέσσερις Έλληνες πρωταθλητές (Εγγλεζάκης, Στάμου, Μάρκος οι άλλοι τρεις), τερμάτισαν σε 7.09.73 και πήραν την τρίτη θέση στον τελικό του αγωνίσματος.

Ο Ανδρέας Βαζαίος με το τελευταίο 200άρι κράτησε την Ελλάδα στα μετάλλια (1:47.40), όπως έκανε κι ο Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης (1:46.60), ενώ οι χρόνοι των Κωνσταντίνου Μάρκου και Δημήτρη Στάμου ήταν 1:47.12 και 1:48.61 αντίστοιχα.

Αυτό είναι το πρώτο μετάλλιο για τη χώρα μας στη συγκεκριμένη σκυταλοδρομία μετά το 2006 στη Βουδαπέατη. H πρώτη φορά ήταν το 2002 στο Βερολίνο με τους Άκη Οικονόμου, Γιάννη Κοκκώδη, Νίκο Ξυλούρη, Σπύρο Γιαννιώτη, ενώ στην ουγγρική πργτεύουσα με τους Ανδρέα Ζήσιμο, Γιώργο Δεμέτη, Δημήτρη Μαγγανά και Νίκο Ξυλούρη.



