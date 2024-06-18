Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο των ΗΠΑ

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq σκαρφάλωσαν σε νέα υψηλά.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 188,94 μονάδων (+0,49%), στις 38.778,10 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 168,14 μονάδων (+0,95%), στις 17.857,02 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 41,63 μονάδων (+0,77%), στις 5.473,23 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

