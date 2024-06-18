Γλυφάδα: Σορός γυναίκας εντοπίστηκε στη θάλασσα

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (17/6) μία γυναίκα, αγνώστων λοιπών στοιχείων, από τη θαλάσσια περιοχή κοντά σε βραχώδες σημείο της μαρίνας του Αγίου Κοσμά ,στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, πρόκειται για μία γυναίκα ηλικίας 35-40 ετών.

Στο σημείο μετέβησαν ναυαγοσώστες που περισυνέλεξαν τη γυναίκα και τη μετέφεραν με ναυαγοσωστική λέμβο στην 4η μαρίνα της Γλυφάδας. Στη συνέχεια, παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο ¨ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ¨ της Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Λιμεναρχείο Σαρωνικού που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

