Επιθέσεις των Χούθι την περασμένη εβδομάδα είχαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ναυτικός από τις Φιλιππίνες και να τραυματιστεί βαριά ναυτικός από τη Σρι Λάνκα, ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση των ΗΠΑ, της χώρας η οποία ηγείται συνασπισμού που έχει αναπτυχθεί στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν για την αποτροπή των ενεργειών των υεμενιτών ανταρτών εναντίον εμπορικών πλοίων.

Οι Χούθι, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της εμπόλεμης χώρας, έχουν εξαπολύσει από τα μέσα Νοεμβρίου δεκάδες επιθέσεις εναντίον θαλασσίων οδών κρίσιμων για το παγκόσμιο εμπόριο, λέγοντας πως δρουν σε ένδειξη υποστήριξης στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, θυλάκου υπό πολιορκία και ακατάπαυστους βομβαρδισμούς των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ.

«Οι Χούθι σκότωσαν αθώο ναυτικό από τις Φιλιππίνες και τραυμάτισαν βαριά ναυτικό από τη Σρι Λάνκα», ανθρώπους «που δεν ήταν ένοχοι για κανένα έγκλημα», κατήγγειλε μιλώντας στον Τύπο ο Τζον Κέρμπι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

Κατά τον κ. Κέρμπι, ο υπήκοος των Φιλιππίνων ήταν μέλος του πληρώματος του Tutor, ελληνόκτητου φορτηγού πλοίου υπό σημαία Λιβερίας, που εγκαταλείφθηκε την περασμένη εβδομάδα από το πλήρωμά του, αφού υπέστη εισροή υδάτων, ιδίως στο μηχανοστάσιο, καθώς χτυπήθηκε από ναυτικό drone και πύραυλο, σύμφωνα με το βρετανικό και το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό. Το σκάφος πλέει, ακυβέρνητο πλέον, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο ναυτικός από τη Σρι Λάνκα ήταν μέλος του πληρώματος του Verbena, άλλου φορτηγού πλοίου, σκάφους υπό σημαία Παλάου, ουκρανικής ιδιοκτησίας, που διαχειριζόταν πολωνική ναυτιλιακή εταιρεία, το οποίο εγκαταλείφθηκε το Σάββατο στον Κόλπο του Άντεν, αφού χτυπήθηκε με τη σειρά του από πυραύλους των Χούθι, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά, σύμφωνα με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Και τα δύο πλοία δεν είχαν «απολύτως καμιά σχέση με τον πόλεμο στη Γάζα», επέμεινε ο Τζον Κέρμπι. «Δεν πήγαιναν να παραδώσουν όπλα στο Ισραήλ», τόνισε.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις, που εξαπολύθηκαν έπειτα από την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, έχουν προκαλέσει ανθρωπιστική καταστροφή στη Λωρίδα της Γάζας, καταγγέλλουν ΜΚΟ και υπηρεσίες του ΟΗΕ.

Οι Χούθι «εμπαίζουν τους Παλαιστίνιους στη Γάζα (...) Αυτό είναι τρομοκρατία», έκρινε ο εκπρόσωπος του ΣΕΑ.

Οι Χούθι, σύμμαχοι του Ιράν, λένε πως βάζουν στο στόχαστρο πλοία που κατ’ αυτούς σχετίζονται με το Ισραήλ, ο κυριότερος πολιτικός και διπλωματικός υποστηρικτής του οποίου είναι οι ΗΠΑ.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε εξάλλου νέες κυρώσεις με στόχο «παράγοντες κλειδιά, ορισμένοι από τους οποίους έχουν έδρα την Κίνα», διότι «επέτρεψαν στις δυνάμεις των Χούθι να εξασφαλίζουν έσοδα και να αγοράζουν σειρά υλικών απαραίτητων για την κατασκευή όπλων αιχμής».

Αφού κυρίευσαν την πρωτεύουσα Σανάα το 2014, οι Χούθι κατέλαβαν μεγάλο μέρος της Υεμένης στις εχθροπραξίες με τις δυνάμεις που ορκίζονται πίστη στη διεθνής αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας της αραβικής χερσονήσου — που αντιμετωπίζει επίσης ανθρωπιστική καταστροφή, εξαιτίας της ένοπλης σύρραξης.

