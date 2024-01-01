Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία τις πρώτες ώρες του 2024, όπου τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγματα σε Ντονέτσκ και Οδησσό.

Λίγο πριν από τις 04:00, ο περιφερειάρχης Οδησσού Όλεχ Κίπερ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Telegram ότι «ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και εννέα τραυματίστηκαν» σε επίθεση που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις. Επιθέσεις αναφέρθηκαν επίσης στις περιφέρειες Μικολάιβ και Ντνιπροπετρόφσκ.

Το ουκρανικό πυροβολικό έπληξε νωρίτερα την ελεγχόμενη από τις φιλορωσικές δυνάμεις πόλη Ντονέτσκ, σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους, ανέφερε ο διορισμένος από τη Μόσχα περιφερειάρχης Ντενίς Πουσίλιν. Σε ανάρτησή του στο Telegram, λίγα λεπτά μετά τη 01:00, ο Πουσίλιν ανέφερε ότι «τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 13 τραυματίστηκαν» από οβίδες που έπληξαν το κέντρο της πόλης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

