Μπήκε στο Euro 2024 η Γαλλία επικρατώντας της Αυστρίας

Πολύ δύσκολα και χάρη σε ένα αυτογκόλ του Βέμπερ η Γαλλία επικράτησε 1-0 της Αυστρίας στο Ντίσελντορφ και ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της στον 4ο όμιλο του EURO 2024.

Ο αμυντικός των Αυστριακών έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του μετά από γύρισμα του Μπαπέ στο 38΄ στη φάση που έμελλε να κρίνει την αναμέτρηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

