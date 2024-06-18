Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μπήκε στο Euro αλλά δεν… «ξετρέλανε» η Γαλλία

Χάρη σε αυτογκόλ του Βέμπερ στο 38ο λεπτό, η Γαλλία επικράτησε 1-0 της Αυστρίας  

Μπήκε στο Euro 2024 η Γαλλία επικρατώντας της Αυστρίας
Ζούμε τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου με το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ και παίζουμε με τις καλύτερες αποδόσεις, special promos, ανανεωμένο bet builder αλλά και με football party με μια νέα προσφορά κάθε μέρα. Ευρωπαϊκό θα πει παίζουμε μαζί. Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.
18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Πολύ δύσκολα και χάρη σε ένα αυτογκόλ του Βέμπερ η Γαλλία επικράτησε 1-0 της Αυστρίας στο Ντίσελντορφ και ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της στον 4ο όμιλο του EURO 2024.

Ο αμυντικός των Αυστριακών έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του μετά από γύρισμα του Μπαπέ στο 38΄ στη φάση που έμελλε να κρίνει την αναμέτρηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Euro 2024 Γαλλία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark