Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέθεσε σήμερα στον κατάλογο των ατόμων σε βάρος των οποίων επιβάλλει κυρώσεις τον Γιαχία Σινουάρ (Yahya Sinwar), πολιτικό ηγέτη της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σε μια κίνηση - απάντηση στην αιφνιδιαστική επίθεση του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος στο Ισραήλ τον περασμένο Οκτώβριο.

Στο πλαίσιο των κυρώσεων, παγώνουν κεφάλαια και άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Σινουάρ στα κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ ευρωπαϊκοί φορείς απαγορεύεται να καταστούν διαθέσιμα κεφάλαια και οικονομικούς πόρους στον ηγέτη της Χαμάς.

Γεννημένος στον προσφυγικό καταυλισμό Χαν Γιουνίς, ο 61χρονος Σινουάρ εξελέγη αρχηγός της Χαμάς στη Γάζα το 2017 και ήταν ένας από τους 1.027 Παλαιστίνιους που αποφυλακίστηκαν από τις ισραηλινές φυλακές με αντάλλαγμα την απελευθέρωση ενός Ισραηλινού στρατιώτη που κρατείτο στη Γάζα το 2011.

Ο Σινουάρ θεωρείται ως ο αρχιτέκτονας της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.