Το FBI ερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες εκατοντάδες θησαυροί του Βρετανικού Μουσείου πωλήθηκαν σε Αμερικανούς αγοραστές.

Όπως μεταδίδει το BBC, το FBI συνέβαλε στην επιστροφή 268 αντικειμένων τα οποία το μουσείο ισχυρίζεται ότι του ανήκουν και τα οποία πωλήθηκαν σε συλλέκτη στην Ουάσινγκτον.

Το Βρετανικό Μουσείο ανακοίνωσε πέρυσι ότι αρχαίοι πολύτιμοι λίθοι, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα από τη συλλογή του, είχαν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί.

Ένας αγοραστής, με έδρα τη Νέα Ορλεάνη, δήλωσε στο BBC ότι ένας πράκτορας του FBI του έστειλε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ζητώντας πληροφορίες σχετικά με δύο κομμάτια που είχε αγοράσει στο eBay.

Ο πράκτορας του FBI δήλωσε ότι βοηθούσε τη Μητροπολιτική Αστυνομία στη διερεύνηση της εξαφάνισης ή της κλοπής αντικειμένων από το μουσείο.

Ο αγοραστής δήλωσε ότι δεν έχει πλέον στην κατοχή του κανένα από τα δύο κοσμήματα.

Το Βρετανικό Μουσείο αναφέρει ότι μέχρι στιγμής έχουν ανακτηθεί 626 αντικείμενα από τα 1.500 που εκτιμά ότι έχουν κλαπεί ή αγνοείται

Το Βρετανικό Μουσείο αναφέρει ότι από τα 1.500 αντικείμενα που εκτιμά ότι έχουν κλαπεί ή αγνοείται, 626 έχουν μέχρι στιγμής ανακτηθεί και άλλα 100 έχουν βρεθεί αλλά δεν έχουν ακόμη επιστραφεί.

Η συντριπτική πλειονότητα των αντικειμένων που το μουσείο πιστεύει ότι έχουν κλαπεί ήταν μη καταγεγραμμένα και βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία αναζήτησης τρόπων για να αποδείξει ότι προέρχονται από τη συλλογή του. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό συνεπάγεται ότι οι συλλέκτες συμφωνούν να δωρίσουν αντικείμενα στο μουσείο ώστε το προσωπικό να τα αξιολογήσει.

Ένας ανώτερος επιμελητής, ο Πίτερ Χιγκς, κατηγορείται από το Βρετανικό Μουσείο για κλοπή, καταστροφή, λιώσιμο και πώληση αρχαίων αντικειμένων. Ο ίδιος αρνείται τους ισχυρισμούς.

Το μουσείο δήλωσε ότι πιστεύει ότι ο Χίγκς πήρε το ποσό των 100.000 λιρών για την πώληση.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα της αστικής υπόθεσης που έχει ασκήσει το μουσείο εναντίον του, πιστεύει ότι έκλεβε αντικείμενα για τουλάχιστον μια δεκαετία, πουλώντας κυρίως μη καταγεγραμμένα αντικείμενα από τις αποθήκες του μουσείου.

Το μουσείο πιστεύει ότι ο Χίικς, ο οποίος έχει απολυθεί, είχε πουλήσει αντικείμενα σε τουλάχιστον 45 αγοραστές στο eBay.

Τρεις αγοραστές δήλωσαν ότι ο πωλητής "sultan1966" παρουσιάστηκε ως «Paul Higgins» ή «Paul» στο eBay ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μαζί τους.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, το μουσείο λέει ότι ο Χιγκς παραδέχτηκε ότι ο λογαριασμός sultan1966 του ανήκε.

Ο αγοραστής από τη Νέα Ορλεάνη, Τόνιο Μπιρμπίλια δήλωσε στο BBC ότι είχε αγοράσει δύο αντικείμενα από τον sultan1966.

Το Βρετανικό Μουσείο δεν έχει ακόμη εξετάσει τα αντικείμενα αυτά, οπότε δεν έχει ακόμη διαπιστώσει αν προέρχονται από τη συλλογή του.

Ένα από αυτά ήταν ένα πετράδι από αμέθυστο που απεικονίζει έναν Έρωτα - τον ρωμαϊκό θεό του έρωτα - να ιππεύει ένα δελφίνι, το οποίο ο Μπιρμπίλια αγόρασε για 42 λίρες τον Μάιο του 2016.

Το άλλο ήταν ένας πορτοκαλί πολύτιμος λίθος σκαραβαίος- σκαθάρι που αγόρασε για 170 λίρες. Ο Μπιρμπίλια έστειλε την πληρωμή του για το εν λόγω αντικείμενο σε λογαριασμό PayPal που είχε καταχωρηθεί στην προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Χιγκς.

