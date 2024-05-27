Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και εκ νέου υποψήφιος κάτοικος του Λευκού Οίκου Ντόναλντ Τραμπ αποδοκιμάστηκε έντονα κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Συνέδριο του Ελευθεριακού Κόμματος (Libertarians) τo βράδυ του Σαββάτου 25 Μαΐου.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο θέαμα, καθώς οι εκδηλώσεις του Τραμπ είναι συνήθως άψογα σκηνοθετημένες και προμηνύουν τουλάχιστον εικόνες υποστήριξης από τους ένθερμους υποστηρικτές του.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον πρόεδρο Μπάιντεν «τύραννο», με μια φωνή από το πλήθος να του απαντάει «εσύ είσαι τύραννος». Στη συνέχεια ακούστηκαν φωνές που ζητούσαν την σύλληψή του και τον χαρακτήρισαν «απειλή για την δημοκρατία», ενώ κάποιοι λίγο πιο θαρραλέοι ύψωσαν ένα πανό που έγραφε «όχι στους επίδοξους δικτάτορες», το οποίο όμως κατέβηκε αμέσως.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχασε την ψυχραιμία του, συνέχισε να παροτρύνει τον κόσμο να τον στηρίξει στις προεδρικές εκλογές, τονίζοντας ότι η ψήφος των Libertarians «μπορεί να κάνει τη διαφορά».

Ο Τραμπ πήρε το ρίσκο να απευθυνθεί στους Libertarians, διότι το κόμμα αυτό συνήθως κερδίζει σχεδόν 3% σε Εθνικές Εκλογές, επομένως η όποια ψήφος θα μπορούσε να αποδειχθεί κρίσιμη στις πολιτείες – κλειδιά τον προσεχή Νοέμβριο για τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών.

Πηγή: skai.gr

