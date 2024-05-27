Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ζήτησε σήμερα από το προξενείο της Ισπανίας στην Ιερουσαλήμ να σταματήσει από την 1η Ιουνίου να παρέχει υπηρεσίες στους Παλαιστίνιους, απαντώντας στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Μαδρίτη.

Από την 1η Ιουνίου το ισπανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ «θα μπορεί να παρέχει προξενικές υπηρεσίες αποκλειστικά στους κατοίκους της προξενικής περιφέρειας της Ιερουσαλήμ και (δεν) θα επιτρέπεται (…) να ασκεί προξενική δραστηριότητα για λογαριασμό των κατοίκων της Παλαιστινιακής Αρχής», διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο.

Ο Ισραηλινός υπουργός Ίσραελ Κατς δήλωσε σε ξεχωριστή ανακοίνωση: «σήμερα έθεσα σε εφαρμογή προκαταρκτικά τιμωρητικά μέτρα εναντίον του προξενείου της Ισπανίας στην Ιερουσαλήμ μετά την αναγνώριση από την ισπανική κυβέρνηση ενός παλαιστινιακού κράτους».

«Δεν θα ανεχθούμε να πλήττεται η κυριαρχία και η ασφάλεια του Ισραήλ», τόνισε ο ίδιος.

Την προηγούμενη εβδομάδα η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Νορβηγία ανακοίνωσαν την απόφασή τους να αναγνωρίσουν από τις 28 Μαΐου το κράτος της Παλαιστίνης, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Ισραήλ.

Εξάλλου, επίσης την προηγούμενη εβδομάδα, η Ισπανίδα υπουργός Εργασίας Γιολάντα Ντίαθ έγραψε στο Χ ότι «η Παλαιστίνη θα απελευθερωθεί από τον ποταμό μέχρι την θάλασσα», καταγγέλλοντας «τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού».

Στο μεταξύ ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας Χοσέ Μανουέλ Άλμπαρες δήλωσε σήμερα ότι θα ζητήσει από τους 26 ομολόγους του της ΕΕ να στηρίξουν επίσημα το Διεθνές Δικαστήριο και να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα σεβαστεί τις αποφάσεις του.

«Θα ζητήσω από τους άλλους 26 εταίρους μας να δηλώσουν τη στήριξή τους προς το Διεθνές Δικαστήριο και την απόφασή του και επίσης, αν το Ισραήλ συνεχίσει να ενεργεί κατά παράβαση της απόφασης του Δικαστηρίου, θα προσπαθήσουμε να λάβουμε τα σωστά μέτρα για να την επιβάλουμε», εξήγησε ο Άλμπαρες στη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου από τις Βρυξέλλες με τους ομολόγους του της Ιρλανδίας και της Νορβηγίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

