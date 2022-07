Jayland Walker- Οχάιο: Βίντεο από αστυνομικούς να πυροβολούν τον 25χρονο Αφροαμερικανό

Βίντεο που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα δείχνουν ότι οκτώ αστυνομικοί εμπλέκονταν στους πυροβολισμούς από τους οποίους σκοτώθηκε ένας άοπλος νεαρός Αφροαμερικανός, το πτώμα του οποίου έφερε 60 τραύματα από σφαίρες.

Ο Τζέιλαντ Γουόκερ, 25 ετών, καταδιώχθηκε από τους αστυνομικούς όταν επιχείρησε να διαφύγει από τροχονομικό έλεγχο, την περασμένη εβδομάδα.

⚠️Warning: GRAPHIC



Akron Police just released the body camera footage of the killing of Jayland Walker.



Jayland was unarmed and running away when police opened fire, firing 90 shots, hitting him 60.



The Department of Justice needs to step in to investigate immediately. pic.twitter.com/owMmoSwFCi