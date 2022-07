Διαδηλώσεις στο Οχάιο για 25χρονο Αφροαμερικανό που σκοτώθηκε από δεκάδες αστυνομικά πυρά

Ο Τζέιλαντ Γουόκερ, 25 ετών, σκοτώθηκε ενώ προσπαθούσε να διαφύγει πεζός - Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οκτώ αστυνομικοί έριξαν περισσότερες από 90 σφαίρες εναντίον του

Οργισμένοι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους του Άκρον, κοντά στο Κλίβελαντ του Οχάιο, διαμαρτυρόμενοι για τον θάνατο ενός νεαρού Αφροαμερικανού ο οποίος πυροβολήθηκε δεκάδες φορές από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια μιας καταδίωξης.

Ο Τζέιλαντ Γουόκερ, 25 ετών, σκοτώθηκε ενώ προσπαθούσε να διαφύγει πεζός. Είχε προηγηθεί η καταδίωξη του αυτοκινήτου του, όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον συλλάβουν για παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

His name is Jayland Walker. ⁣

⁣

8 Akron Ohio cops fired 90 bullets at him, hitting him 60 times throughout hie entire body.

⁣

The cops pulled him over for a TRAFFIC VIOLATION.



He was 25.



He was a @doordash driver.



HE WAS UNARMED.



HE WAS MURDERED.#JaylandWalker pic.twitter.com/CLqQtgx1ZQ — Bishop Talbert Swan (@TalbertSwan) June 30, 2022

Στην ανακοίνωσή της η αστυνομία υποστηρίζει ότι ο οδηγός πυροβόλησε εναντίον των αστυνομικών κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. «Οι ενέργειες του υπόπτου οδήγησαν τους αστυνομικούς να τον θεωρήσουν απειλή» και «πυροβόλησαν με τα όπλα τους, σκοτώνοντας τον ύποπτο» που έτρεχε να φύγει.

Σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, ένα όπλο βρέθηκε μέσα στο εγκαταλειμμένο αυτοκίνητο του 25χρονου.

Οι αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση τέθηκαν σε διοικητική αργία μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική έρευνα. Ξεκίνησε επίσης εσωτερική έρευνα και η αστυνομία σκοπεύει να δώσει στη δημοσιότητα, τις επόμενες ημέρες, τα πλάνα από τις κάμερες που έφεραν επάνω τους οι αστυνομικοί.

Η αστυνομία δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες για την ανταλλαγή πυρών, όμως τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οκτώ αστυνομικοί έριξαν περισσότερες από 90 σφαίρες εναντίον του Τζέιλαντ Γουόκερ. «Τον χτύπησαν 60 φορές», έγραψε στο Twitter η οργάνωση Black Lives Matter.

Η οικογένεια του Τζέιλαντ Γουόκερ ζήτησε εξηγήσεις από τις αρχές και έκανε έκκληση να παραμείνουν σε ειρηνικά πλαίσια οι κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας έξω από το δημαρχείο και την αστυνομική διεύθυνση του Άκρον. Η πόλη αυτή έγινε γνωστή κυρίως επειδή είναι η γενέτειρα του σταρ του NBA Λεμπρόν Τζέιμς.

«Δεν ήταν κάποιο τέρας, δεν ήταν κάποιος που έκανε εγκλήματα» είπε ο δικηγόρος της οικογένειας, Μπόμπι Ντιτσέλο ενώ η θεία του, η Λατζουάνα Γουόκερ-Ντόκινς, είπε ότι ο Τζέιλαντ ήταν «ένας ευγενικός νέος» που «ποτέ δεν προκάλεσε προβλήματα».

This picture is a mother and sister grieving over the loss of Jayland Walker. Eight officers fired 90 shots hitting him with 60 of those bullets. This is beyond infuriating and unnecessary. I was born and raised In the great city of Akron and today we mourn. #JusticeForJayland pic.twitter.com/nyDhJZV3Da — Antwan Lewis (@MrLewedu) July 1, 2022

Ο δήμος αποφάσισε να ματαιώσει ένα φεστιβάλ που επρόκειτο να διοργανώσει το Σαββατοκύριακο, ενόψει της εθνικής γιορτής της 4ης Ιουλίου, με το σκεπτικό ότι «δεν είναι τώρα ώρα για εορτασμούς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

