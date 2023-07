Χάος επικρατεί στη Σικελία από τις φωτιές, καθώς η σικελική πρωτεύουσα Παλέρμο βρίσκεται σε πύρινο κλοιό.



Τοπικά ιταλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η πόλη είναι «περικυκλωμένη» από πυρκαγιές μετά τις υψηλές θερμοκρασίες - ρεκόρ των τελευταίων εβδομάδων.



Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε σοβαρά ενώ προσπαθούσε να καταπολεμήσει μια από τις φλόγες, οι οποίες τροφοδοτούνται από τους ισχυρούς ανέμους.



Τα μισά δρομολόγια των λεωφορείων στην πόλη έχουν διακοπεί, καθώς τα οχήματα υπερθερμαίνονται και δεν μπορούν να ψυχθούν λόγω των σταθερά υψηλών θερμοκρασιών.



Ένα μεγάλο νοσοκομείο στα βόρεια της πόλης απειλείται από τις φλόγες. Περισσότερες από χίλιες οικογένειες έχουν απομακρυνθεί από γειτονιές στα περίχωρα της πόλης. και πάνω από 200 άτομα αναζήτησαν ιατρική βοήθεια λόγω αναπνευστικών προβλημάτων από τον καπνό.

#Incendiboschivi #Sicilia, #vigilidelfuoco impegnati per tutta la notte a #Messina in loc. Curcuraci e Tono, dove sono state evacuate per precauzione alcune abitazioni, e nella frazione di Faro Superiore. Otto squadre al lavoro, operazioni di spegnimento in corso [#25luglio 8:15] pic.twitter.com/D7Eodly1SE