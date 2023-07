Δύο νεκροί από σφοδρές καταιγίδες και χαλαζόπτωση στη βόρεια Ιταλία - Κλειστό για ώρες παρέμεινε το αεροδρόμιο του Παλέρμο λόγω πυρκαγιάς (Δείτε βίντεο)

Καταιγίδα σάρωσε το Μιλάνο κατά τη διάρκεια της νύχτας προκαλώντας ζημιές σε στέγες ενώ δέντρα ξεριζώθηκαν, δρόμοι έκλεισαν με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στις επίγειες συγκοινωνίες στην οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας. Δύο γυναίκες σκοτώθηκαν τη Δευτέρα και την Τρίτη στις βόρειες επαρχίες Μόντσα και Μπρέσια, όταν καταπλακώθηκαν από δέντρα.

#Watch | Italy battles wildfires and intense storm!

Strong winds & heavy rain batter parts of northern Italy amid intense storms in the region. Monza & Milan remain under orange alert on July 25#italy #rains #wildfires #cnbctv18digital pic.twitter.com/osUwSsJiVW