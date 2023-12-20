Πολωνία: Απολύθηκε η διευθυντική ομάδα των δημόσιων μέσων ενημέρωσης

Το υπουργείο Πολιτισμού της Πολωνίας ανακοίνωσε την απόλυση της διευθυντικής ομάδας των δημόσιων μέσων ενημέρωσης που ευρέως θεωρούνται φερέφωνα της προηγούμενης εθνικιστικής-λαϊκιστικής κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος και τα μέλη του συμβουλίου διοίκησης της δημόσιας τηλεόρασης, του ραδιοφώνου και των πρακτορείων ειδήσεων απολύθηκαν ώστε «να αποκατασταθεί η έννομη τάξη, η αμεροληψία και η αξιοπιστία των δημόσιων μέσων ενημέρωσης», ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτισμού.

Υπό τον έλεγχο του Κόμματος του Δικαίου και της Δικαιοσύνης (PiS), τα δημόσια μέσα ενημέρωσης κατηγορούνταν συστηματικά για την μεροληπτική παρουσίαση πληροφοριών, για την μετάδοση κυβερνητικής προπαγάνδας και για φραστικές επιθέσεις κατά της αντιπολίτευσης.

Χθες, ο κυβερνών συνασπισμός πέρασε από το κοινοβούλιο απόφαση με την οποία ζητείται «η αποκατάσταση της έννομης τάξης, της αμεροληψίας και της αξιοπιστίας των δημόσιων μέσων ενημέρωσης».

Ο τέως υπουργός Πολιτισμού χαρακτήρισε «παράνομες» τις ενέργειες αυτές.

«Δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς πλουραλισμό ή χωρίς ισχυρά αντικυβερνητικά μέσα ενημέρωσης και στην Πολωνία αυτά είναι τα δημόσια μέσα ενημέρωσης», δήλωσε ο ηγέτης του PiS Γιαροσλάβ Κατσίνσκι.

Το PiS παρέμεινε επί οκτώ χρόνια στην εξουσία και ηττήθηκε στις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου.

Ο φιλοευρωπαϊκός κυβερνητικός συνασπισμός υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τουσκ έχει δεσμευθεί να μεταρρυθμίσει τα δημόσια μέσω ενημέρωσης.

Η κυβέρνηση του PiS είχε κατηγορηθεί από την φιλοευρωπαϊκή αντιπολίτευση και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις για την περιστολή της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης παράλληλα με την διοχέτευση σημαντικών οικονομικών πόρων προς τα δημόσια μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

