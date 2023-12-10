Λογαριασμός
Για σειρά αδικημάτων κατηγορούνται οι 28 ακτιβιστές που «έβαψαν πράσινη» την λιμνοθάλασσα της Βενετίας

Οι περισσότεροι από είκοσι ακτιβιστές, προσήχθησαν χθες στην αστυνομική διεύθυνση της Βενετίας - 

Βενετία

Για σειρά αδικημάτων κατηγορούνται οι 28 ακτιβιστές που «έβαψαν πράσινη», χθες, την λιμνοθάλασσα της Βενετίας ενώ ανάλογες κινητοποιήσεις οργανώθηκαν στην Ρώμη, στο Μιλάνο και στο Τορίνο.

Πιο αναλυτικά, τα μέλη της οργάνωσης Extinction Rebellion κατηγορούνται από την εισαγγελία της Γαληνοτάτης για διακοπή λειτουργίας των πλωτών μέσων μεταφοράς, διαδήλωση η οποία δεν είχε λάβει την προβλεπόμενη άδεια, για διάχυση επικίνδυνων ουσιών, αλλά και για άσκηση βίας.

Οι περισσότεροι από είκοσι ακτιβιστές, προσήχθησαν χθες στην αστυνομική διεύθυνση της Βενετίας, όπου και παρέμειναν για έξι ώρες.

Για πέντε από αυτούς, εκδόθηκε και απόφαση η οποία προβλέπει ότι δεν θα μπορούν να επιστρέψουν στην Βενετία, για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Η οργάνωση υπογραμμίζει ότι «πρόκειται για κατηγορίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και με την δράση τους».

