Στους δρόμους παραμένουν με τα τρακτέρ τους οι Ισπανοί αγρότες - Έγιναν 12 προσαγωγές

Ισπανοί αγρότες οδήγησαν σήμερα τα τρακτέρ τους μέσα από δρόμους πόλεων διαταράσσοντας την κυκλοφορία καθώς εντείνουν τη διαμαρτυρία τους για τα εκτοξευόμενα κόστη, τη γραφειοκρατία και τον φθηνό ανταγωνισμό από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν αυθόρμητα προχθές, Τρίτη, μετά την επέκτασή τους από άλλες χώρες της ΕΕ, υποστηρίζονται από τις τρεις μεγάλες ενώσεις αγροτών της χώρας.

Δεκάδες τρακτέρ περικύκλωσαν το περιφερειακό κοινοβούλιο στη Βαρκελώνη αφού οι οδηγοί τους πέρασαν τη νύχτα στο κέντρο της πόλης.

Αγρότες διατάραξαν την κυκλοφορία σε μικρότερες πόλεις σε όλη τη χώρα, περιλαμβανομένης της κεντρικής Άβιλα, της Βιτόρια στον βορρά και της Αντεκέρα στον νότο.

Οι Ισπανοί αγρότες ενώθηκαν με τους συναδέλφους τους από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και το Βέλγιο, όπου οι κινητοποιήσεις σημαδεύτηκαν κάποιες φορές από επεισόδια.

Οι αγρότες σε πολλές χώρες της ΕΕ υποστηρίζουν πως οι κανόνες για να προστατευθεί το περιβάλλον τούς κάνουν λιγότερο ανταγωνιστικούς σε σχέση με τους αγρότες σε άλλες περιοχές. Λένε επίσης ότι ασφυκτιούν από τους φόρους και τη γραφειοκρατία.

Μεγάλες ποσότητες εισαγωγών από την Ουκρανία, για την οποία η ΕΕ δεν εφαρμόζει ποσοστώσεις και δασμούς από την εισβολή της Ρωσίας, και η επανάληψη των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα στην ΕΕ και τον νοτιοαμερικανικό συνασπισμό Mercosur έχουν πυροδοτήσει τη δυσαρέσκεια για αθέμιτο ανταγωνισμό.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας ανέφερε πως η αστυνομία προχώρησε σε 12 προσαγωγές στη διάρκεια των χθεσινών κινητοποιήσεων που περιελάμβαναν αποκλεισμούς αρκετών μεγάλων κέντρων διανομής προϊόντων. Η κυβέρνηση και οι ενώσεις λιανικής δεν αναμένουν άμεσες ελλείψεις τροφίμων.

Η ομοσπονδία μεταφορών FENADISMER ανέφερε πως οι αποκλεισμοί επηρεάζουν πάνω από 80.000 φορτηγά.

Από την Τρίτη, Ισπανοί αγρότες αποκλείουν αυτοκινητοδρόμους και λιμάνια στη Μάλαγα και την Καστεγιόν και λεωφόρους στη Βαρκελώνη και αλλού.

Οι κινητοποιήσεις οδήγησαν την κυβέρνηση να ανακοινώσει τη χορήγηση επιπλέον 269 εκατομμυρίων ευρώ ως επιδοτήσεις σε έως 140.000 αγρότες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκαταλείψει ένα σχέδιο για μείωση στο μισό της χρήσης φυτοφαρμάκων στην Ένωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.